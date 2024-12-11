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ПолітикаЄвропа

Посли ЄС погодили 15-й пакет санкцій проти Росії

Ксенія Польська
11 грудня 2024 р.

Постпреди країн Євросоюзу в Брюсселі схвалили новий пакет санкцій щодо РФ за її війну проти України. Він націлений на російський тіньовий флот.

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Прапор ЄС
За даними кількох джерел DW, на підході - 16-й пакет санкцій ЄС проти РФФото: Ardan Fuessmann/IMAGO

Постійні представники країн Європейського Союзу в Брюсселі схвалили в середу, 11 грудня, 15-й пакет санкцій проти Росії.

Санкції спрямовані на боротьбу з тіньовим флотом танкерів, за допомогою якого РФ обходить встановлену країнами Групи семи (G7) та їхніми партнерами цінову межу на нафту.

Остаточно ці санкції мають затвердити міністри закордонних справ на Раді ЄС у понеділок, 16 грудня.

ЄС готує 16-й пакет санкції проти РФ до роковин її вторгнення в Україну

За даними кількох джерел DW, на підході і більший 16-й пакет, який можуть приурочити до третьої річниці з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Читайте також: Bloomberg: США готують нові санкції щодо експорту нафти з РФ

Журналістка Deutsche Welle Ксенія Польська
Ксенія Польська повідомляє головні новини про Україну, Росію, Білорусь і Європу із серця Євросоюзу - Брюсселя
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