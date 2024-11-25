Лондон запроваджує нові санкції щодо "тіньового флоту" Росії

Великобританія внесла до чорного списку ще 30 суден, які дозволяють Росії експортувати нафту в обхід санкцій. Тож тепер підсанкційними є уже 73 судна "тіньового флоту" Росії.

Уряд Великобританії вніс до підсанкційного переліку ще 30 суден, які належать до "тіньового флоту" Росії, і розширив його таким чином до 73. Це "найбільший пакет санкцій", запроваджений Лондоном щодо танкерів і вантажних суден, які застовуює Росія для обходу нафтового ембарго та інших обмежувальних заходів щодо експортних товарів задля фінансування війни проти України, заявив міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі у понеділок, 25 листопада.

Зокрема до переліку внесені судна під російським прапором Anatoly Kolodkin, Antarktika, Belgorod, Bratsk, Georgy Maslov, Kemerovo, Kolomna, Krasnoyarsk, Viktor Bakaev. Також до чорного списку потрапили судна під прапорами Панами, Габону, Сьєрра-Леоне, Ліберії та низки інших країн.

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У чорному списку - дві російські страхові компанії

Цим суднам надалі заборонений доступ до британських портів, а їх реєстрацію в національному судновому реєстрі буде припинено. Крім того, капітани та лоцмани можуть отримати припис про затримання танкерів. За даними міністерства закордонних справ та розвитку Великобританії, половина із суден, на які накладені останні санкції, у 2023 році перевезли російську нафту та нафтопродукти на суму понад 4,3 млрд доларів.

До санкційного переліку внесені й російські страхові компанії "АльфаСтрахування" та "Страховий дім ТСК", які звинувачуються у сприянні"тіньовому флоту", що перевозить вантажі без достатнього страхування.

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Ефективність санкцій

Ці санкції є ефективними, оскільки "Росія дедалі більше залежить від таких держав, як Північна Корея та Іран у питанні постачання військової техніки", наголосили в Лондоні. Зокрема, нафтові танкери Artemis та Sea Fidelity, які плавають під прапорами Габону та Гондурасу, "марно простоювали в Балтійському морі після того, як минулого місяця на них були накладені санкції".

Британські санкції щодо російського "тіньового флоту" є масштабнішими, ніж аналогічні заходи США та ЄС. В американському чорному списку нині нараховується 39 танкерів "тіньового флоту", в європейському - 19.

Судна, які перевозять російську нафту та бензин під прапорами інших країн, дозволяють Кремлю і надалі проводити заборонений експорт усупереч санкціям та обмеженням цін на російську нафту. На думку Лондона, російський "тіньовий флот" залучений до діяльності, метою якої є дестабілізація України, та створює загрозу суверенітету цієї країни. Його також звинувачують у створенні загроз у Балтійському морі та навмисному розливі нафти по всьому світу.