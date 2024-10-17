Лондон увів санкції щодо 18 танкерів з "тіньового флоту" РФ

Британський уряд запровадив санкції щодо 18 нафтових танкерів з "тіньового флоту РФ" і чотирьох, що перевозять СПГ.

Великобританія у четвер, 17 жовтня, запровадила найбільший на сьогодні пакет санкцій щодо кораблів "тіньового флоту" Росії. Обмежувальні заходи, зокрема, стосуються 18 нафтових танкерів, повідомив уряд Сполученого Королівства.

Цим суднам відтепер буде заборонений доступ до портів Великобританії, також вони не зможуть скористатися "провідними британськими морськими послугами". Загальна кількість нафтових танкерів з "тіньового флоту" РФ, щодо яких Лондон застосував санкції, тепер сягнула 43.

Як зауважують у британському уряді, такі обмеження позбавляють "путінську воєнну машину" важливих доходів. За даними Лондона, лише за минулий рік судна, щодо яких у цей раз були запроваджені санкції, перевезли нафтопродуктів на суму близько 4,9 мільярда доларів.

"Значна кількість кораблів, які стали об'єктом санкції Великобританії, були змушені простоювати за межами портів по всьому світу, не приносячи користі, не маючи змоги продовжувати вливати гроші у воєнну скарбницю Путіна", - зауважують в уряді Сполученого Королівства.

Санкції щодо сектора СПГ

Крім кораблів "тіньового флоту", також під британські санкції потрапили чотири російські танкери, що перевозять скраплений природний газ (СПГ) і компанія " Русгаздобыча". "Ми продовжуємо посилювати тиск на обложену російську газову галузь, тоді як флагманська компанія "Газпром" оприлюднила значні чисті збитки в розмірі 6,9 мільярда доларів у 2023 році - це її перший річний збиток за понад 20 років", - наголосили в Лондоні.

"Тіньовий флот" РФ і ризики екологічної катастрофи

Зауважимо, що це другі суттєві обмеження щодо "тіньового флоту" РФ трохи більше, ніж за місяць. 11 вересня Великобританія запровадила санкції щодо ще 10 танкерів з цього флоту.

Росія почала формувати "тіньовий флот" нафтових танкерів у 2022 році, після запровадженням західними країнами "стелі цін" на закупівлю нафти з РФ. За даними ЗМІ, до нього могли увійти понад 100 старих танкерів.

Як зауважують екологи, експорт російської нафти на застарілих танкерах, що перебувають у поганому стані, загрожує її розливом та екологічною катастрофою.