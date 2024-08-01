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ЄС: нафтові санкції України не загрожують угорцям і словакам

Ксенія Польська
1 серпня 2024 р.

В Єврокомісії кажуть, що після українських санкцій проти російського "Лукойла", обсяги нафти, яких бракує Угорщині та Словаччині, були заміщені іншими постачальниками через той самий трубопровід "Дружба".

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Лукойл
Угорщина та Словаччина мають варіанти, як збільшити імпорт нафти, вказали в ЄврокомісіїФото: Maksim Konstantinov/Russian Look/picture alliance

Європейська Комісія не має наміру проводити термінові консультації у зв'язку з запровадженням Україною санкцій проти російської нафтової компанії "Лукойл" щодо транзиту своєю територією, оскільки не бачить жодних ознак ризику для безпеки постачання нафти в Угорщину та Словаччину. Про це заявили офіційні представники Єврокомісії на брифінгу в четвер, 1 серпня, у Брюсселі.

"Згідно з інформацією, яку ми маємо, і відповідно до внутрішнього аналізу Єврокомісії, санкції, введені Україною проти "Лукойла", не впливають на поточні операції з транзиту нафти через "Дружбу", що здійснюються торговими компаніями, якщо "Лукойл" не є формальним власником нафти", - пояснив представник Єврокомісії Балаш Уйварі.

Він додав, що Брюссель очікує детальної відповіді від Угорщини та Словаччини, яка дала б змогу підтвердити цей висновок.

За словами його колеги, Адальберта Янца, попередній аналіз засвідчив, що в липні обсяги нафти, яких не вистачає від "Лукойла", замістили інші постачальники через той самий трубопровід "Дружба".

Крім того, в Єврокомісії вказали, що Угорщина та Словаччина мають й інші альтернативи, які включають, наприклад, збільшення імпорту нафти трубопроводом JANAF із Хорватії.

За її оцінками, країни Європейського Союзу домоглися успіхів у диверсифікації поставок нафти і зараз нафта з Росії становить близько трьох відсотків від усього імпорту сирої нафти в ЄС.

Читайте також: Заборона транзиту "Лукойла" через Україну: що відбувається?

Журналістка Deutsche Welle Ксенія Польська
Ксенія Польська повідомляє головні новини про Україну, Росію, Білорусь і Європу із серця Євросоюзу - Брюсселя
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