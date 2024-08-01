ЄС: нафтові санкції України не загрожують угорцям і словакам

В Єврокомісії кажуть, що після українських санкцій проти російського "Лукойла", обсяги нафти, яких бракує Угорщині та Словаччині, були заміщені іншими постачальниками через той самий трубопровід "Дружба".

Європейська Комісія не має наміру проводити термінові консультації у зв'язку з запровадженням Україною санкцій проти російської нафтової компанії "Лукойл" щодо транзиту своєю територією, оскільки не бачить жодних ознак ризику для безпеки постачання нафти в Угорщину та Словаччину. Про це заявили офіційні представники Єврокомісії на брифінгу в четвер, 1 серпня, у Брюсселі.

"Згідно з інформацією, яку ми маємо, і відповідно до внутрішнього аналізу Єврокомісії, санкції, введені Україною проти "Лукойла", не впливають на поточні операції з транзиту нафти через "Дружбу", що здійснюються торговими компаніями, якщо "Лукойл" не є формальним власником нафти", - пояснив представник Єврокомісії Балаш Уйварі.

Він додав, що Брюссель очікує детальної відповіді від Угорщини та Словаччини, яка дала б змогу підтвердити цей висновок.

За словами його колеги, Адальберта Янца, попередній аналіз засвідчив, що в липні обсяги нафти, яких не вистачає від "Лукойла", замістили інші постачальники через той самий трубопровід "Дружба".

Крім того, в Єврокомісії вказали, що Угорщина та Словаччина мають й інші альтернативи, які включають, наприклад, збільшення імпорту нафти трубопроводом JANAF із Хорватії.

За її оцінками, країни Європейського Союзу домоглися успіхів у диверсифікації поставок нафти і зараз нафта з Росії становить близько трьох відсотків від усього імпорту сирої нафти в ЄС.

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