G7 тиснутиме на банки, які допомагають Росії

Країни Великої сімки (G7) і Європейського Союзу напередодні саміту в Італії вивчають можливості посилення заходів щодо банків, які допомагають Росії обійти санкції через війну проти України.

Як пише з посиланням на джерела в суботу, 1 червня, агентство Bloomberg , обговорюються обмеження щодо банків третіх країн, які користуються Системою передачі фінансових повідомлень Центрального банку РФ - російським аналогом міжнародної платіжної системи SWIFT.

Видання зауважує, що G7 уже давно вважає пріоритетним завданням не допустити отримання Росією ключових для зброї технологій, однак РФ вдалося обійти багато обмежень, імпортуючи заборонені товари через треті країни, як-от Китай, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та держави Центральної Азії, часто через мережі посередників у кількох юрисдикціях.

Співрозмовники агенції розповіли, що останнім часом G7 сконцентрувала увагу на банках, які допомагали з транзакціями під час здійснення таких закупівель, і загроза їхнього покарання призвела до того, що кілька банків посилили обмеження, а обсяг російського імпорту зменшився.

Обмеження щодо банків, які користуються російською системою передачі фінповідомлень, запропонував Євросоюз - як частину нового пакета санкцій проти РФ.

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Російський аналог SWIFT

Російську платіжну систему запустили в грудні 2014 року після того, як уперше пролунали погрози відключити РФ від SWIFT.

Рішення Ради ЄС відключити низку російських банків від SWIFT набуло чинності в березні 2022 року. Тоді під санкції потрапили сім банків: ВТБ, "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Россия", "Совкомбанк" і ВЕБ (Внешэкономбанк). Обмеження торкнулися також російських юридичних осіб, які на понад 50 відсотків належать цим банкам. Пізніше від SWIFT відключили Сбербанк, Россельхозбанк і низку інших російських фінансових установ.

Як пише Bloomberg, у 2023 році частота використання російської платіжної системи потроїлась порівняно з 2022 роком. Сьогодні з нею працюють понад 150 іноземних банків у 20 країнах, включно з Китаєм, Білоруссю, Вірменією, Таджикистаном і Казахстаном.

За словами джерела видання, деякі країни ЄС побоюються загальної заборони на використання російської системи через ризик зачепити легальні перекази та зіпсувати відносини з третіми країнами.

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