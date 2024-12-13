Новий режим санкцій проти РФ: ЄС підготував список

Євросоюз готується затвердити 15-й пакет санкцій проти Росії та внести перші імена до чорного списку в рамках нового санкційного режиму щодо РФ за гібридні атаки, повідомили джерела DW.

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на зустрічі в понеділок, 16 грудня, мають ухвалити не тільки 15-й пакет санкцій проти Росії, а й наповнити змістом новий санкційний режим проти гібридних атак з боку Росії. Про це повідомив високопоставлений чиновник ЄС на брифінгу в Брюсселі в п'ятницю, 13 грудня. За словами двох джерел DW, будуть затверджені перші списки осіб, які підпали під новий режим санкцій.

15-й пакет санкції ЄС: боротьба з "тіньовим флотом" Росії

15-й пакет спрямований на боротьбу з "тіньовим флотом" танкерів, за допомогою якого Росія обходить встановлені країнами Групи семи (G7) та їхніми партнерами обмеження цін на нафту.

За даними джерел DW, санкції заборонять десяткам суден заходити в порти ЄС і користуватися послугами європейських компаній. Ідеться не лише про судна, які здійснюють незаконні поставки нафти за цінами, нижчими за встановлені, а й ті, що транспортують зброю. Євросоюз почав вносити такі кораблі в санкційні списки тільки в 14-му пакеті, включивши 27 суден, зокрема 17 танкерів, що перевозять російську нафту.

Крім того, очікується, що 15-й пакет санкцій стосуватиметься участі північнокорейських солдатів у війні Росії проти України. Також він буде спрямований проти п'яти китайських компаній і 19 фізичних осіб, які забезпечують підтримку російської агресії в Україні.

Паралельно триває робота над 16-м пакетом санкцій, який можуть приурочити до третьої річниці з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Деякі члени ЄС наполягають на негайному обговоренні цього пакета.

"Сподіваємося, що він включатиме масштабніші імпортні тарифи на російські товари", - сказало одне з дипломатичних джерел DW.