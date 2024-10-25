Саміт БРІКС у Казані - не всі з Росією проти Заходу

Саміт БРІКС у Казані показав, що Кремль у питанні протистояння з Заходом не має єдності з країнами глобального Півдня. Окремі його учасники продовжать рятувати Москву, але не на шкоду собі, пише Костянтин Еггерт.

На саміті БРІКС в Татарстані, жовтень 2024 Фото: Pelagiia Tikhonova/IMAGO/SNA

"Піастри, піастри!" Говорючий папуга пірата Джона Сільвера з "Острова скарбів" міг би стати талісманом саміту БРІКС у Казані. Організатори цієї зустрічі наполегливо просили учасників та гостей везти із собою готівкову валюту. Банківські картки у Росії не працюють через санкції. Навіть китайська платіжна система UnionPay працює не скрізь і не завжди.

До Путіна приїхали не всі

У Кремлі люблять БРІКС за те, що це, по суті, його антиамериканський та антизахідний проєкт. "Весь світ - з Росією! Більшість населення планети з нами! Тільки так званий "золотий мільярд", він же колективний Захід проти нас!" - любить сурмити російська пропаганда останнім часом. Але насправді це не зовсім так. Окремі лідери, зокрема і так званого "глобального Півдня", ухилилися від участі у саміті у Казані.

Костянтин Еггерт

Офіс президента Бразилії Луїса Лула да Сілви повідомив, що він вдарився головою, подорожувати не може. При цьому, згідно з офіційним комюніке президентських лікарів, решту функцій глава держави виконувати здатний. Схоже, скандальна та принизлива для нього історія 2023 року з наданими, а відтак відкликаними гарантіями безпеки Путіну на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро надовго відбила у бразильського президента бажання мати справу з Кремлем.

Не прибув до Казані на саміт БРІКС і спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Один із головних військових союзників Росії сьогодні - Іран, водночас і головний ворог саудівців. Сидіти за одним столом з іранським президентом Масудом Пезешкіаном принц не хоче. Тим більше, коли саміт задуманий як ляпас Росії Заходу. Саудівська Аравія не допомагатиме Україні, але й публічно підтримувати Путіна у боротьбі зі США, своїм головним стратегічним союзником, Ер-Ріяд теж не має наміру.

Навіть сербський "брат", президент Александар Вучич, знайшов привід не приїхати. Він надіслав до Татарстану делегацію на чолі з віцепрем'єром Вуліним, відомим своїми проросійськими поглядами. Для саміту за участю глав держав та урядів це вкрай низький рівень представництва. Втім, Вучич завжди намагається всидіти на двох стільцях.

Найнесподіванішим і найприємнішим подарунком Путіну стало прибуття до Казані генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. Це викликало відкриту критику з боку Києва, який заявив, що генсек ООН "відхилив запрошення України" на саміт миру у Швейцарії, але "прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна". ЄС закликав Гутерріша наполягти на тому, щоб Путін "негайно та беззастережно вивів російські війська з української території". Виступивши на саміті БРІКС, генсек ООН наголосив, що потрібний "справедливий мир в Україні", відповідно до Статуту ООН та міжнародного права.

Читайте також: Зеленський відхилив візит генсека ООН Гутерріша до Києва - ЗМІ

Ніхто не допомагатиме Путіну собі на шкоду

На саміті в Казані, як і на попередніх зустрічах БРІКС, вистачало завуальованих і не дуже натяків на те, "як добре було б жити без усього західного". Наприклад, без валют. Однак розмови про окрему платіжну систему BRICS Bridge, яка б дозволила уникнути використання доларів і євро, вчергове так і залишилися розмовами. Підсумкова декларація казанської зустрічі, на думку аналітиків вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW), загалом засуджує санкції (при цьому не згадуючи жодної "підсанкційної" країни) та закликає вирішувати всі проблеми на основі Статуту ООН. Тобто Москві не вдалося навіть у найзагальнішій формі схилити учасників групи БРІКС до підтримки війни. Навіть улюблене ключове слово Кремля "гегемонія Заходу" путінські друзі до тексту не включили.

Якщо говорити про гегемонію, то казанський саміт БРІКС став успіхом для Пекіна. Спостерігати за мовою тіла та жестів при зустрічі Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна було дуже цікаво. Китайський лідер з перших секунд у Росії демонстрував, що приїхав туди, де саме на нього завжди дуже чекають - як на дорогого та почесного гостя.

Чекають незважаючи на те, що, наприклад, широко розрекламовані позики в юанях, які мали замінити росіянам позики в доларах та євро, фактично виявилися фікцією. Китайські банки бояться вторинних західних санкцій, тому не надають готівку під позики в Росії. Китай не хоче поразки Путіна, але при цьому постійно твердить про "деескалацію" - просто про зупинку бойових дій. Пекіну невигідна військово-стратегічна та економічна нестабільність, а також консолідація Заходу - прямі наслідки російської агресії. Змусити Путіна зупинити війну Сі не може. Але допомагати РФ собі на шкоду Китай також не стане. Власне, як і решта учасників БРІКС, за винятком Ірану.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle загалом.