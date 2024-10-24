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ПолітикаУкраїна

Зеленський про Гутерріша: Віддає перевагу спокусам у Казані

Валерій Сааков
24 жовтня 2024 р.

"Деякі функціонери" ООН "віддають перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН", заявив Зеленський. Тим часом українські громадські організації закликали МКС розібратися.

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Антоніу Гутерріш
В Україні різко розкритикували візит генсека ООН до РФФото: William Volcov/ZUMA Press Wire/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський розкритикував візит генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша на саміт БРІКС до російської Казані. Відповідну заяву Зеленський зробив у четвер, 24 жовтня, під час свого традиційного вечірнього звернення.

"Сьогодні, у День Об’єднаних Націй, це важливо, що світ не забуває про цілі та принципи Статуту ООН і про мету створення цієї організації. Хоч навіть деякі її функціонери віддають перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН, все ж наш світ побудований таким чином, що права націй та норми міжнародного права мають і матимуть значення", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше МЗС України так само різко розкритикувало намір Гутерріша відвідати саміт БРІКС у РФ.

Українські громадські організації просять МКС розібратися з візитом Гутерріша

Тим часом Коаліція громадських організацій "Україна. П'ята ранку", куди входять десятки українських ГО, та "Центр громадянських свобод", відзначений  Нобелівською премією миру,  оприлюднили відкриту заяву, в якій засудили участь Гутерріша в саміті БРІКС. Автори й підписанти заяви нагадали, що на Путіна поширюється виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) орден на арешт, тож зустріч Гутерріша з Путіним "підриває авторитет МКС та цінності, на яких базується ООН".

"Цей крок виглядає як ігнорування міжнародного правосуддя та ставить під сумнів нейтралітет ООН у конфлікті. Ми закликаємо міжнародну спільноту реагувати на цю ситуацію та запобігати подібним порушенням у майбутньому", - йдеться в заяві.

Крім того, ця заява містить заклик до МКС та Офісу прокурора МКС відреагувати на зустріч Гутерріша з Путіним. "Звертаємося до Офісу прокурора МКС з проханням, відповідно до статті 18 Договору про відносини між ООН та МКС, запросити від пана Антоніу Гуттеріша будь-яку інформацію, яка була отримана під час його зустрічі з підозрюваним (Владіміром Путіним) і може бути корисною для слідства", - заявили підписанти звернення.

Як повідомлялося, президент РФ Путін поглузував з заклику Гутерріша припинити війну Росії проти України й протидіяти глобальним проблемам спільно.

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