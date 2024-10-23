ЄС хоче, щоб лідери БРІКС закликали Путіна закінчити війну

Учасникам саміту БРІКС у Росії потрібно скористатися цим заходом, щоб закликати Путіна припинити війну проти України, кажуть у Брюсселі. Особливо це стосується генсека ООН Гутерріша.

Усі учасники саміту БРІКС, що відкрився 22 жовтня в російській Казані, мають скористатися цим майданчиком, щоб закликати президента РФ Володимира Путіна до негайного закінчення війни проти України. З такою заявою виступив у середу, 23 жовтня, Петер Стано - речник верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

"Ми сподіваємося, що всі учасники саміту в Казані використають цю подію, щоб ще раз закликати Путіна негайно припинити війну проти українського народу", - сказав Стано, якого цитує агенція Reuters.

Крім того, Стано визнав, що на думку Євросоюзу, Путін "зловживає" самітом БРІКС у Казані для досягнення своїх політичних цілей. Конкретно він прагне показати, що Росія не перебуває в зовнішньополітичній ізоляції, попри санкції Заходу, запроваджені через війну РФ проти України. Тим часом Володимир Путін - це "розшукуваний на міжнародному рівні воєнний злочинець", заявив представник Борреля.

У своїй заяві Петер Стано також непрямо розкритикував і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана за участь у саміті БРІКС. "Від країн - кандидатів на вступ до ЄС Євросоюз очікує, що вони звірятимуть свою зовнішню політику з європейською позицією", - зазначив він.

Персональний заклик ЄС до генсека ООН Гутерріша

Стано також звернувся особисто до генсека ООН Антоніу Гутерріша. За словами речника глава європейської дипломатії, саме генсеку ООН слід наполягти, щоб Путін "негайно і беззастережно вивів російські війська з української території".

Антоніу Гутерріш прибув до Казані на саміт БРІКС 22 жовтня, повідомила пресслужба парламенту Татарстану. В аеропорту його зустріли голова Державної ради Татарстану Фарід Мухаметшин і мер Казані Ільсур Метшин.

Намір Гутерріша відвідати саміт БРІКС критикував Київ

Для Антоніу Гутерріша це стало першою поїздкою до Росії з квітня 2022 року. Очікується, що на саміті БРІКС він виступить із промовою, про що напередодні повідомив його речник Фархан Хак. Він додав, що Гутерріш планує зустрітися з Путіним 24 жовтня, у день завершення саміту, і "підтвердити свою добре відому позицію щодо війни в Україні та умов справедливого миру, що ґрунтуються на Статуті ООН".

"Він продовжить докладати зусиль для відновлення безпечного судноплавства в Чорному морі, що має величезне значення для глобальної продовольчої та енергетичної безпеки, особливо для найбільш вразливих країн світу", - додав Хак.

Днями Київ різко розкритикував Гутерріша за намір узяти участь у казанському саміті БРІКС. "Генсек ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру в Швейцарії. Однак він прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише шкодить репутації ООН", - заявило МЗС України 21 жовтня в соцмережі X.

Сі Цзіньпін закликав не допускати "жодної ескалації бойових дій" в Україні

Тим часом лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив 23 жовтня у зверненні до лідерів БРІКС, що в Україні не повинно бути "жодної ескалації бойових дій".

"Українська криза затягується... Ми маємо дотримуватися трьох принципів: жодного розширення поля бою, жодної ескалації бойових дій і жодного підливання олії у вогонь відповідними сторонами, щоб якнайшвидше полегшити ситуацію", - заявив Сі Цзіньпін, якого цитує інформагенція AFP.

Пекін раніше не раз говорив про свою готовність до посередництва в війні РФ проти України. Утім, КНР прямо не засудила агресію РФ проти України, а пропозиції Пекіна з його баченням щодо мирного врегулювання у Києві вважають недоречними.