Генсек ООН Гутерріш приїде на саміт БРІКС в Росію - Кремль

У Кремлі анонсували перемовини Антоніу Гутерріша і Володимира Путіна на саміті БРІКС в Казані. Російська сторона стверджує, що загалом захід відвідають представники 36 країн і шести міжнародних організацій.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш проведе зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним під час саміту організації країн, що розвиваються БРІКС, який відбудеться у Казані 22-24, заявив помічник президента РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков у понеділок.

За його словами, двосторонні перемовини відбудуться 24 жовтня, пише AFP. Інших подробиць візиту генсека ООН Ушаков не навів. Це буде перший візит Гуттеріша в Росію з квітня 2022 року, нагадує агенція.

Помічник президента РФ також анонсував зустрічі Путіна з президентами Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі, Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, Ірану Масудом Пезешкіяном, пише "РИА "Новости".

Крім того, він підтвердив участь у саміті лідера Китаю Сі Цзіньпіна, прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, президента Південно-Африканської Республіки Сіріла Рамафоси.

На зустріч лідерів БРІКС також приїде президент Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян, який вже зустрівся з президентом РФ.

Як стверджує Ушаков, загалом на саміті будуть представлені 36 країн, 22 - на найвищому рівні. Також, за його словами, в ньому візьме участь керівництво шести міжнародних організацій.

Президент Сербії на саміт БРІКС не поїде

Водночас Ушаков повідомив, що на захід не приїде президент Сербії Александар Вучич через "давно заплановані заходи у графіку". Сам Вучич напередодні вперше за 2,5 роки провів телефонну розмову з Путіним.

Також на зустріч не приїде президент Куби Мігель Діас-Канель через блекаут національного масштабу, який стався в країні минулої п'ятниці. Напередодні візит на саміт через травму скасував президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.