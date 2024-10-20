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ПолітикаСербія

Президент Сербії вперше за 2,5 роки зідзвонився з Путіним

Степан Смишляєв
20 жовтня 2024 р.

Під час розмови Александар Вучич запевнив Володимира Путіна, що Сербія не запроваджуватиме санкції щодо РФ і подякував за газ. Втім, він досі не повідомив, чи відвідає саміт БРІКС в Казані наступного тижня.

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Президенти Сербії і Росії Александар Вучич і Володимир Путін
Александар Вучич зідзвонився з Володимиром Путіним і запевнив, що Сербія не запроваджуватиме санкції щодо РФФото: MIKHAIL KLIMENTYEV/SPUTNIK/AFP

Президент Сербії Александар Вучич у неділю, 20 жовтня, провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це сербський лідер повідомив у відео, оприлюдненому в соціальній мережі Instagram.

Розмова, яка стала першою з травня 2022 року, відбулася на тлі запрошення Вучича на саміт організації країн, що розвиваються БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південно-Африканська Республіка), який відбудеться наступного тижня в російській Казані, пише AFP.

Розмова Вучича і Путіна відбулася у день 80-ої річниці звільнення Бєлграда від фашистської окупації у Другій світовій війні. У соцмережах Вучич також написав, що звільнення міста було б неможливе "без підтримки Червоної Армії та наших радянських друзів" та назвав цей день днем "великого значення для Європи, Сербії та Росії".

Сербія не запроваджуватиме санкції щодо РФ

Хоча Сербія, яка є кандидаткою на вступ  в Європейський Союз, засудила порушення територіальної цілісності України Росією після початку повномасштабного вторгнення, вона відмовилася запроваджувати санкції щодо РФ.

Нині Вучич заявив, що ця позиція не зміниться. "Сербія не запроваджуватиме санкції щодо Російської Федерації. Це не зміниться", - сказав він, цитує AFP.

Вучич також подякував президенту РФ "за те, що він гарантував, що Росія забезпечить достатню кількість газу для Сербії цієї зими".

Вучич ще думає, чи їхати на саміт БРІКС

Втім, сербський президент навіть після дзвінка не повідомив, чи поїде він наступного тижня на саміт БРІКС.

"Якщо я скажу, що їду до Казані, це означатиме кінець європейського шляху Сербії. Якщо я скажу щось інше, вони скажуть, що я зрадив росіян», - заявив Вучич раніше цього тижня, додавши, що оголосить остаточне рішення щодо поїздки до 20 жовтня.

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