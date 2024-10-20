Лула скасував візит в РФ на саміт БРІКС через травму

Як повідомили в офісі Лули да Сілви, через отриману травму лікарі порадили йому утриматися від подорожей. Тому він не поїде в Росію на самі БРІКС, але візьме в ньому участь в формат відеоконференції.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував поїздку в Росію, де мав взяти участь у саміті організації країн, що розвиваються БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південно-Африканська Республіка) наступного тижня, повідомляє у неділю, 20 жовтня, AP.

В його офісі заявили, що Лула отримав травму під час нещасного випадку вдома, через яку лікарі рекомендували йому утриматися від подорожей на великі відстані, зокрема від авіаперельотів. Водночас виконувати свої президентські обов'язки він може, вважають лікарі.

Що стало причиною травми президента, не розголошується. Як пише Reuters, він отримав рвану рану на потилиці.

Лула візьме участь в саміті у форматі відеоконференції

Як зазначили в офісі президента Бразилії, попри травму він продовжить працювати і доєднається до засідання БРІКС в форматі відеоконференції.

Саміт БРІКС на рівні голові держав відбудеться у російській Казані 22-24 жовтня. Його планують відвідати лідер Китаю Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент ПАР Сіріл Рамафоса та низка інших голів держав.

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