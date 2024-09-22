Таліби хочуть брати участь у саміті БРІКС у Росії

В.о. міністра промисловості і торгівлі Афганістану Нуріддін Азізі надіслав помічникові президента РФ Юрію Ушакову письмову заявку на участь у саміті БРІКС.

Таліби, які перебувають при владі в Афганістані, направили до Москви заявку на участь у жовтневому саміті БРІКС у Казані виконувача обов'язків віцепрем'єра країни, керівника політичного крила терористичного руху "Талібан" Абдули Гані Барадара. Про це повідомило в суботу, 21 вересня, російське державне інформагентство "РИА Новости", журналісти якого, як стверджується, ознайомилися з текстом документа.

Уточнюється, що він написаний від імені в.о. міністра промисловості і торгівлі Афганістану Нуріддіна Азізі і адресований помічнику президента РФ Юрію Ушакову. "Ми висловлюємо інтерес до участі в саміті делегації високого рівня, зокрема заступника прем'єр-міністра Афганістану Абдула Гані Барадара, а також мене разом з іншими учасниками", - цитує агентство це звернення.

"Талібан" при владі у Афганістані з 2021 року

Таліби захопили владу в Афганістані наприкінці літа 2021 року, після відходу з країни військ США. Москва офіційно не визнала нового уряду.

У Росії рух "Талібан" має статус терористичної організації. Його діяльність було заборонено в РФ 2003 року - після того як рух занесла до списку терористичних організацій Рада Безпеки ООН. Водночас Москва підтримує контакти з талібами протягом багатьох років.

У березні 2022 року Росія акредитувала першого дипломата Афганістану, який представляє уряд талібів. Наприкінці травня МЗС і мін'юст РФ доповіли президенту країни Володимиру Путіну, що рух "Талібан" можна виключити зі списку заборонених у Росії організацій.

У червні представники руху "Талібан" приїжджали на Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ), а на початку вересня - на IX Східний економічний форум (ВЕФ) у Владивостоці.

Черговий саміт БРІКС відбудеться в російському місті Казань 22-24 жовтня. БРІКС - неформальна група держав, до якої входять Росія, Бразилія, Індія, Китай та Південно-Африканська Республіка. Створення БРІКС ініціювала російська сторона. Перша міністерська зустріч у форматі організації відбулася у кулуарах сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 20 вересня 2006 року.