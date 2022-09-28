Росія домовилася з талібами про постачання пшениці та палива

У Москві підтвердили інформацію Reuters про попередню домовленість із "Талібаном" про експорт до Афганістану нафтопродуктів та зерна.

Росія попередньо домовилася з радикальним рухом "Талібан" про постачання до Афганістану палива і зерна. Тепер, як повідомив в інтерв'ю ТАСС у середу, 28 вересня, спецпредставник президента РФ по Афганістану, директор Другого департаменту Азії МЗС Замир Кабулов, Москва і таліби планують підписати конкретні угоди, що включають дані про обсяги поставок і перелік товарів, що постачаються.

Reuters повідомив про укладання попередньої угоди

Раніше агентство Reuters із посиланням на в.о. міністра торгівлі та промисловості Афганістану Хаджі Нуруддіна Азізі повідомило, що РФ підписала з талібами попередню угоду про постачання в Афганістан бензину, дизельного палива, газу та пшениці. За словами Азізі, в рамках угоди Москва планує щорічно постачати близько мільйона тонн бензину, мільйона тонн дизельного палива, 500 тисяч тонн зрідженого нафтового газу і два мільйони тонн пшениці.

Згідно з цими даними, Росія запропонувала адміністрації талібів знижку порівняно із середніми світовими цінами на сировину. Як зауважує Reuters, це перша відома велика міжнародна угода, укладена талібами після їхнього захоплення влади в Афганістані понад рік тому. Вона здатна допомогти послабити міжнародну ізоляцію "Талібану", фактично відрізаного від глобальної банківської системи.

Жодна країна світу офіційно не визнала уряду талібів, які захопили владу в Кабулі після виведення з Афганістану американських військ влітку 2021 року. Росія також не визнає уряду талібів, але в Москві офіційно приймали лідерів радикального руху. Крім того, російська дипломатична місія - одна з небагатьох, які досі працюють у Кабулі.

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