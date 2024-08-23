"Доброчесність" в Афганістані: таліби посилили заборони

В Афганістані таліби ухвалили закон, яким позбавили жінок права співати і декламувати перед публікою, а чоловіків зобов'язали носити штани та бороду.

В Афганістані, що перебуває під владою джихадистського ісламістського руху "Талібан", набув чинності закон про "доброчесність" для забезпечення дотримання суворих правил поведінки, ухвалений 21 серпня.

Як повідомляється у п'ятницю, 23 серпня, 114-сторінковий закон містить вимоги про носіння жінками чадри та заборону їм співати, декламувати або читати вголос перед широкою публікою. Жінкам також заборонено дивитися на чоловіків, не пов'язаних з ними кровними чи шлюбними узами. Жінок, які подорожують самі, заборонено перевозити.

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Чоловікам приписано носити штани принаймні до колін і бороду, "яка не повинна бути занадто короткою". Також накладається заборона на гомосексуальність та азартні ігри. Чоловікам заборонено розривати шлюбні стосунки, і до них висунута вимога регулярно молитися.

Порушення приписів каратимуться попередженнями або арештом, за дотриманням вимог стежитиме так звана поліція моралі.

Угрупування "Талібан" повернуло собі владу в Афганістані після виведення міжнародних військ з країни в серпні 2021 року і проголосило так званий ісламський емірат. Відтоді таліби впроваджують свою сувору інтерпретацію ісламу драконівськими законами і, зокрема, обмежують права жінок. На міжнародному рівні таліби залишаються ізольованими. На сьогоднішній день жодна держава не визнала ісламістських правителів офіційним урядом Афганістану.

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