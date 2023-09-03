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ПолітикаАфганістан

Поліція моралі талібів затримала людей за виконання музики

Роман Губа
3 вересня 2023 р.

Таліби називають музику формою "корупції, яка вводить молодь в оману та руйнує суспільство". Вони заборонили програвати її афганським ЗМІ та власникам весільних залів.

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Бійці радикального ісламістського руху "Талібан" святкують другу річницю захоплення влади в Афганістані.
Бійці радикального ісламістського руху "Талібан" святкують другу річницю захоплення влади в Афганістані.Фото: Zerah Oriane/Abaca/picture alliance

Поліція моралі Талібану затримала на півночі Афганістану шістьох людей через виконання музики, пише агентство dpa з посиланням на повідомлення місцевих ЗМІ від 2 серпня.

Місцевий представник талібів повідомив журналістам, що людей затримали під час сімейної вечірки в провінції Балх.

Талібан називає музику формою "корупції", яка "вводить молодь в оману та руйнує суспільство". Після захоплення влади в Афганістані таліби заборонили ЗМІ транслювати музику, а нещодавно наказали й власникам весільних залів утримуватись від вмикання музики.

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Обмеження прав і свобод талібами в Афганістані

Попри те, що після захоплення влади в серпні 2021 року таліби обіцяли правити помірковано, вони запровадили жорсткі обмеження проти жінок і різних меншин у країні.

Минулого року таліби позбавили жінок права здобувати вищу освіту, а дівчатка старші шостого класу перестали відвідувати школи - нібито, допоки там не створять "відповідне ісламу середовище". Також жінкам не можна працювати на більшості робочих місць, забороняється відвідувати парки та спортзали. Крім того, вони зобов'язані носити в громадських місцях повністю закритий одяг.

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