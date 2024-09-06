Афганські дипмісії у ФРН: Берлін під тиском талібів

У той час як Берлін проводить кампанію з депортації на батьківщину афганців, які порушили закон у Німеччині, таліби домагаються посилення впливу через свої диппредставництва у ФРН. Берлін, схоже, готовий із цим миритися.

Наприкінці липня радикальний ісламістський рух "Талібан", який править в Афганістані, оголосив, що тепер визнає своїми законними представництвами тільки п'ять дипмісій у Європі: посольства в Нідерландах, Іспанії, Болгарії та Чехії, а також консульство в Мюнхені. "Ці диппредставництва дотримуються інструкцій з Кабулу і представляють нашу державу в цих країнах. Ми впевнені в їхній роботі, і ця діяльність ведеться прозоро", - заявив в інтерв'ю DW представник талібів Забіхула Муджахід. - Вони підзвітні й виконують наші накази".

Більшість афганських дипломатичних представництв у Європі дистанціювалися від "Талібану" після того, як у серпні 2021 року ним було захоплено владу в країні. Вони більше не отримують гроші з Кабулу й не надсилають туди свої звіти. Проте протягом трьох років таліби дозволяли їм надавати консульські послуги і видавати паспорти, візи та інші документи, зокрема приблизно 420 тисячам афганців, які проживають у Німеччині.

Забіхула Муджахід Фото: Xinhua /imago images

Тепер робота посольства Афганістану в Берліні та консульства в Бонні, які не хочуть співпрацювати з талібами, практично паралізована. Оскільки їм більше не дозволяється видавати документи, вони втратили найважливіше джерело доходу, а їхній дипломатичний статус став ще більш невизначеним, ніж раніше. Тим сильніше в такій ситуації процвітає консульство в Мюнхені. Ані посол у Берліні, ані консул у баварській столиці не побажали дати з цього приводу коментарі DW.

Дипломатичний параліч

Приблизно через тиждень МЗС Німеччини відреагувало на рішення талібів "офіційним повідомленням", адресованим "чинному міністерству закордонних справ" у Кабулі. У Берліні досі говорять про "технічні переговори" з афганським урядом де-факто. Як сказано в листі, котрий є в розпорядженні DW, німецьке зовнішньополітичне відомство погоджується з тим, що диппредставництво Афганістану в Мюнхені тепер буде надавати консульські послуги афганцям з усієї Німеччини.

Вінфрід Клут Фото: privat

Згідно з міжнародним правом, влада ФРН навряд чи може вжити проти цього заходів, зазначає Вінфрід Клут (Winfried Kluth), правознавець з Університету Галле-Віттенберга. Той факт, що Німеччина в даному випадку не протестує проти рішення талібів, є, за його оцінкою, "вияв політичного прагматизму". "Інтерес Берліну полягає в тому, що все ще існує консульство, де, як і раніше, робляться певні речі, наприклад, видаються візи або паспорти для депортації", - пояснив Клут.

У своєму листі німецьке МЗС лише заперечує проти наміру талібів розглядати в Мюнхені прохання афганців не тільки з усієї Німеччини, а й з усієї Європи. Це суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини від 1961 року, підкреслюють у МЗС. Це заперечення Берліну в будь-якому разі символічне, оскільки ніхто не може перевірити, чи приїхали афганці, які звернулися до мюнхенського консульства, з Німеччини або з сусідніх країн.

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Побоювання представників афганської діаспори у ФРН

Міністерство закордонних справ дипломатично дало зрозуміти в листі, що відкрите до пошуку розв'язання проблеми: "Федеративна Республіка Німеччина готова розглянути способи, які дають змогу належною мірою надавати консульські послуги громадянам Афганістану, які проживають у Німеччині".

Тим часом в афганській діаспорі нова ситуація викликає занепокоєння. "У представників діаспори, як і раніше, є сім'ї в Афганістані, - ділиться Патоні Тайхман, афганська громадська активістка. - Якщо таліби зможуть отримати персональну інформацію з посольств, їм буде легше чинити тиск на людей". Активістка руху за права жінок, у минулому заступниця міністра у справах біженців, Алема Алема вбачає небезпеку також у тому, що таліби в обмін на прийняття депортованих із ФРН афганців можуть вимагати контролю над посольством у Берліні. "Найближчими днями ми маємо зберігати пильність, щоб не бути захопленими зненацька", - зазначила Алема.

"Талібан" справді може незабаром спробувати направити своїх людей в усі афганські диппредставництва в Німеччині. Він може чинити тиск на Берлін саме зараз - коли влада Німеччини хоче збільшити кількість депортацій на батьківщину мігрантів з Афганістану. Федеральне міністерство закордонних справ запевняє, що не піде на поступки. "Необхідною умовою нормалізації відносин з Афганістаном є дотримання ним міжнародних зобов'язань, зокрема й особливо в галузі прав людини. Цю умову поки що не виконано", - підкреслили в МЗС у відповідь на запит DW.

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"Технічні переговори" чи кроки до нормалізації відносин?

Про те, що Берлін проводить "технічні переговори" з де-факто урядом талібів, дедалі частіше згадується в публічних виступах. Оскільки посольство Німеччини в Кабулі зачинене з моменту захоплення влади "Талібаном" у серпні 2021 року і у ФРН немає акредитованого посла в Афганістані, переговори ведуться не на політичному рівні. "Насамперед через наш контактний офіс у Досі з представниками де-факто (афганського. - Ред.) уряду, які перебувають там", - уточнив офіційний представник німецького МЗС на урядовій пресконференції.

За його словами, коли йдеться про серйозні політичні питання, приміром, у разі депортації наприкінці серпня з Лейпцига до Кабулу афганців, які порушили закон у ФРН, влада Німеччини не проводить жодних технічних переговорів, а вдається до допомоги країн-посередників, таких як Катар.

Посольство ФРН у Кабулі нині закрито Фото: Thomas Koehler/photothek/IMAGO

Тим дивніша інша обставина. У листі МЗС, який було надіслано талібам як "офіційне повідомлення", зазначено англійською, що відправником є "Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Кабулі". І на печатці написано німецькою: "Посольство Федеративної Республіки Німеччина, Кабул". Учений-правознавець Вінфрід Клут називає це дією в "сірій зоні" і, можливо, "заходом прикриття". Оскільки посольство ФРН у Кабулі наразі закрито, це "суперечить юридичним фактам, і важко зрозуміти, про що думав автор (листа. - Ред.)", додав Клут. МЗС не захотіло дати коментар з цього приводу.

Як повідомив в інтерв'ю DW експерт з питань Афганістану Томас Руттіґ (Thomas Ruttig), таліби підносять факт проведення технічних переговорів із Берліном як "важливий крок до їхнього дипломатичного визнання". "Німецька сторона спробує применшити значення цього питання, але у світлі нинішніх дискусій щодо депортації афганців із ФРН на батьківщину, звісно, тут є зацікавленість", - визнає Руттіґ.

Афганська громада в Німеччині хоче провести в Берліні демонстрацію проти нових консульських правил, встановлених талібами. Запропонована дата - на початку вересня - не була узгоджена в поліції. Тепер акція планується на 11 вересня.