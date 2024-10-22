Моді пропонує Путіну посередництво для завершення війни

Нью-Делі "цілком підтримує якнайшвидше відновлення миру і стабільності", - заявив прем'єр Індії Нарендра Моді на зустрічі з Путіним у Казані.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вкотре заявив, що його країна готова виступити посередником на переговорах між Москвою і Києвом задля припинення війни в Україні. "Ми цілком підтримуємо якнайшвидше відновлення миру і стабільності", - заявив Моді у вівторок, 22 жовтня, під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним на полях саміту БРІКС, що розпочався цього дня у Казані.

Читайте також: Bloomberg: Індія - другий найбільший постачальник критично важливих технологій до РФ

Моді наголосив, що "проблеми необхідно вирішувати мирним шляхом". Оскільки для Індії важливу роль відіграє гуманітарний аспект, вона підтримує контакт з усіма сторонами і готова і в майбутньому "надати будь-яку підтримку", щоб домогтися закінчення війни, заявив глава індійського уряду. Моді додав, що має намір поглибити тему мирних переговорів щодо України під час свого подальшого спілкування з Володимиром Путіним.

Помпезний саміт БРІКС у Казані на тлі ізоляції РФ з боку Заходу

Як зазначають оглядачі, проведення в Казані саміту БРІКС важливе для російського керівництва як ознака й доказ того, що Москву не ізольовано на міжнародній політичній арені, попри тривале повномасштабне вторгнення Росії в Україну і запроваджені у зв'язку з цим західні санкції.

"Від початку конфлікту в Україні Нью-Делі намагається пройти дипломатичним шпагатом, надаючи гуманітарну допомогу Києву і водночас уникаючи прямого засудження російського вторгнення", - констатує агентство AFP.

Нарендра Моді відвідував Москву раніше в липні поточного року і Київ - у серпні. Під час цих поїздок він також пропонував Індію на роль посередника в переговорах між воюючими сторонами.

Розвиток БРІКС як організації

Нинішній триденний саміт БРІКС - 16-ий за рахунком від моменту створення цієї організації з ініціативи Росії 2006 року. За 18 років існування БРІКС до об'єднання Бразилії, Індії, Китаю, Росії та ПАР як повноправних учасників приєдналися ще чотири країни.

Влада РФ запевняє, що інтерес до організації зростає - про співпрацю "в різній формі" заявили 34 держави, зокрема країни СНД, Африки, Південної Америки та Південно-Східної Азії. Очікується, що в саміті БРІКС у Казані візьмуть участь представники більше ніж двох десятків країн, зокрема лідер КНР Сі Цзіньпін, президент ПАР Сіріл Рамафоса і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Крім того, в Казань має прибути й генсек ООН Антоніу Гуттеріш, для якого це - перша поїздка в Росію з квітня 2022 року. Цей намір Гуттеріша уже викликав різку критику з боку Києва.

Натомість президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував поїздку в Росію через отриману травму внаслідок інциденту вдома. Водночас в офісі президента Бразилії повідомили, що попри травму Лула да Сілва доєднається до засідання БРІКС в форматі відеоконференції.

На саміті планують, зокрема, обговорити розширення блоку у форматі БРІКС+, що дасть змогу підвищити економічне і політичне значення цієї організації. В умовах ізоляції Росія розглядає цю організацію як спосіб для обходу санкцій, пояснили DW експерти.