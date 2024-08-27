Моді знову виступив за мирне врегулювання між Україною і РФ

У телефонній розмові з президентом РФ прем'єр Індії Нарендра Моді наголосив на важливості мирного врегулювання війни між Києвом і Москвою.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді виступає за якнайшвидше мирне врегулювання у війні, розв'язаній Росією проти України. Відповідну заяву Моді зробив у вівторок, 27 серпня, під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Підтвердив тверду прихильність Індії підтримці швидкого, стійкого і мирного врегулювання конфлікту", - написав Моді у своєму акаунті в соцмережі X, описуючи підсумки розмови з Путіним.

У Кремлі прокоментували розмову Путіна з Моді, традиційно звинувативши Київ і Захід

Водночас пресслужба Кремля теж повідомила про цю розмову між Моді й Путіним. Утім, у Кремлі визнали, що під час телефонних перемовин Моді наголосив на "зацікавленості зробити внесок у можливе політико-дипломатичне врегулювання ситуації довкола України". Попри таку пропозицію, Путін вказав на "деструктивну лінію" Києва й Заходу, інформує пресслужба Кремля.

Нинішня розмова між Моді й Путіним стала першою після візиту індійського прем'єра до Києва, якому передував липневий візит Моді до Москви, котрий викликав критику України й Заходу.

Під час візиту у Київ Моді теж заявив, що Індія наполягає на необхідності якомога швидшого мирного врегулювання у війні Росії проти України. Він зауважив, що про необхідність мирного врегулювання говорить не лише його країна, зокрема про це також ішлося на нещодавньому саміті "Голос Глобального Півдня" в Індії, в якому взяли участь 120 країн.