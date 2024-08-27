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КонфліктиУкраїна

Байден обговорив з Моді його візит до України

Дмитро Шварц
27 серпня 2024 р.

Білий дім повідомляє, що Байден високо оцінив нещодавній візит Моді до України, і що обидва лідери висловили "підтримку мирного вирішення конфлікту відповідно до міжнародного права, на основі Статуту ООН".

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Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент США Джо Байден
Обидва лідери висловили "підтримку мирного вирішення конфлікту відповідно до міжнародного права, на основі Статуту ООН"Фото: Kevin Lamarque/REUTETS

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в понеділок, 26 серпня, обговорили російсько-українську війну після візиту Моді в Україну.

Моді опублікував допис  в соцмережі Х про те, що він обговорив ситуацію в Україні з Байденом по телефону та "знову підтвердив повну підтримку Індією якнайшвидшого повернення миру та стабільності".

Білий дім випустив окрему заяву, в якій йдеться, що Байден високо оцінив нещодавній візит Моді до Польщі та України, і що обидва лідери висловили "підтримку мирного вирішення конфлікту відповідно до міжнародного права, на основі Статуту ООН".

Минулого тижня Моді відвідав Україну в рамках першого візиту прем'єр-міністра Індії в сучасній історії України.

Моді закликав президента Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів з Росією про припинення війни та запропонував допомогу у встановленні миру.

Візит Моді в Україну відбувся після його візиту до Росії в липні, де він обійнявся з президентом Володимиром Путіним в день руйнівного та смертоносного удару РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. Президент України Володимир Зеленський тоді висловив розчарування діями прем'єра Індії, не називаючи того прямо на ім'я.

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