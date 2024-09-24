Зеленський втретє за рік зустрівся з прем'єром Індії Моді

На полях генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провели вже третю з початку року зустріч.

Президент України Володимир Зеленський втретє за цей рік зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Їхня зустріч пройшла на полях генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) у Нью-Йорку.

"Динамічно розвиваємо наші відносини. І працюємо разом, щоб зміцнювати співпрацю в різних сферах", - написав Зеленський у Telegram у ніч на вівторок, 24 вересня.

За його словами, на зустрічі "предметно" обговорили посилення взаємодії на міжнародних майданчиках, зокрема ООН та G20, а також реалізацію "формули миру" й підготовку до другого "саміту миру".

Як повідомили в Офісі президента (ОП) України, також під час переговорів йшлося про реалізацію співпраці в напрямах, про які домовилися під час "історичного візиту" Моді до Києва місяць тому. "Тоді йшлося про активізацію торговельно-економічного та оборонного співробітництва, залучення Індії до повоєнної відбудови, а також взаємодію в галузях освіти, науки та культури", - йдеться у повідомленні на сайті ОП.

Зеленський подякував Моді "за чітку підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності".

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