ЗМІ: Індія - другий найбільший постачальник технологій до РФ

За останніми даними, Індія постачає майже п'яту частину чутливих технологій російському військово-промислового комплексу, заявили Bloomberg американські та європейські чиновники.

Індія стала другим найбільшим постачальником критично важливих технологій до РФ. Про це у п'ятницю, 11 жовтня, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на американських і європейських чиновників, які побажали залишитися неназваними.

"Індійський експорт заборонених товарів, таких як мікросхеми, схеми і верстати, перевищив 60 мільйонів доларів у квітні і травні, що приблизно вдвічі більше, ніж у попередні місяці цього року, а в липні підскочив до 95 мільйонів доларів. Індію випередив лише Китай", - пише агентство.

Ще більше розчарування союзників України, за словами деяких співрозмовників, викликає те, що посли, які піднімають це питання, отримують мало реакції від своїх індійських колег, а міністерство закордонних справ Індії відмовилося коментувати цю тенденцію, додає агентство.

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За останніми даними, майже п'ята частина чутливих технологій, які потрапляють до російського військово-промислового комплексу, потрапляє туди через Індію, кажуть чиновники.

Роль російської нафти

Експорт більшості таких товарів подвійного призначення безпосередньо до Росії заборонений, тому країна почала купувати їх у третіх країнах - іноді у дочірніх компаній західних фірм або мереж посередників, пише Bloomberg. Представник Державного департаменту США заявив у п'ятницю, що відомство знову висловить зростаюче занепокоєння індійським урядовцям, а також компаніям.

США і Європейський Союз зосередили більшість своїх зусиль на переліку технологій, які використовуються в російській зброї або необхідні для її створення. Поки союзники працюють над перекриттям деяких з цих маршрутів (Туреччина і Об'єднані Арабські Емірати, які були двома великими перевалочними пунктами), з'явилися нові центри, які, за даними джерел Bloomberg, включають Індію, Малайзію і Таїланд.

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Роль Індії у перевезенні таких товарів стала ще одним викликом, оскільки політики США і ЄС хочуть розвивати партнерські відносини з урядом прем'єр-міністра Нарендри Моді, навіть попри те, що він розвиває зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Індія також стала найбільшим покупцем російської нафти, незважаючи на зусилля союзників щодо обмеження продажів", - йдеться у публікації.