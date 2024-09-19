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Індія спростувала інформацію про експорт снарядів в Україну

Дмитро Шварц
19 вересня 2024 р.

За даними агенції Reuters, Індія вже понад рік постачає снаряди європейським замовникам, які передають їх Україні.

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Прем'єр Індії Нарендра Моді та президент України Володимир Зеленський у Києві, 23 серпня 2024 року
Прем'єр Індії Нарендра Моді (л) та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві 23 серпня 2024 рокуФото: Gleb Garanich/REUTERS

Артилерійські снаряди, що продаються індійськими виробниками зброї, перенаправляються європейськими клієнтами в Україну, і Нью-Делі не втручається, щоб зупинити цю торгівлю попри протести з боку Москви. Про це у четвер, 19 вересня, повідомила агенція Reuters з посиланням на слова одинадцятьох індійських і європейських урядовців, а також представників оборонної промисловості та за результатами аналізу комерційних митних даних.

Згідно з джерелами та митними даними, передача озброєнь для підтримки оборони України відбувається вже більше року. Правила експорту озброєнь Індії обмежують їх використання лише заявками покупців, які ризикують майбутніми контрактами у разі виявлення несанкціонованих поставок.

"Кремль піднімав це питання щонайменше двічі, у тому числі під час зустрічі у липні міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та його індійського колеги, повідомили три індійські чиновники", - зазначає Reuters.

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Два джерела в індійському уряді та оборонній промисловості повідомили Reuters, що Делі виробляє лише дуже невелику кількість боєприпасів, які використовує Україна, причому, за оцінками одного з чиновників, це менше 1 відсотка від загального обсягу зброї, імпортованої Києвом з початку війни. Агенції не вдалося з'ясувати, чи були ці боєприпаси перепродані або подаровані Києву європейськими покупцями.

Серед європейських країн, які відправляють індійські боєприпаси в Україну, Reuters назвала Італію та Чехію, яка очолює ініціативу з постачання Києву артилерійських снарядів з-за меж Європейського Союзу.  Міністерства оборони України, Італії, Іспанії та Чехії не відповіли на запити агенції про коментарі.

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Індія спростовує інформацію Reuters

Представник міністерства закордонних справ Індії Шрі Рандхір Джайсвал спростував інформацію Reuters про перенаправлення індійського оборонного експорту в Україну, передає у четвер агентство "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачили повідомлення Reuters. Воно спекулятивне і вводить в оману. Воно передбачає порушення з боку Індії, яких немає, і, отже, є неточним і шкідливим", - ідеться в повідомленні МЗС Індії.

Також міністерство заявляє, що Індія має бездоганну репутацію дотримання міжнародних зобов'язань щодо експорту товарів військового та подвійного призначення.

"Індія здійснює свій оборонний експорт з урахуванням своїх міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження і на основі власної надійної правової та нормативної бази, яка охоплює комплексну оцінку відповідних критеріїв, включно з зобов'язаннями кінцевого користувача та сертифікацією", - зазначає МЗС Індії.

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