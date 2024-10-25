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ПолітикаУкраїна

Зеленський відхилив візит Гутерріша до Києва - ЗМІ

Валерій Сааков
25 жовтня 2024 р.

Генсек ООН Гутерріш мав намір відвідати Київ, але президент Зеленський відмовив тому через участь останнього в саміті БРІКС, пишуть ЗМІ з посиланням на ОПУ.

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Генсек ООН Антоніу Гутерріш
Генсек ООН Антоніу Гутерріш відвідав в РФ саміт БРІКС, де був ПутінФото: Alexander Shcherbak/ITAR-TASS/IMAGO

Президент України Володимир Зеленський не погодив візит генсека ООН Антоніу Гутерріша в Україну через участь очільника ООН у саміті в БРІКС у Росії. Про це повідомило у п'ятницю, 25 жовтня, інформагентство AFP з посиленням на неназване високопоставлене джерело в Офісі президента України

"Після Казані (Гутерріш. - Ред.) хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив його візит. Тож Гутерріша тут не буде, зокрема через глум над здоровим глуздом і міжнародним правом у Казані", - сказало джерело. 

Згодом "Укрінформ" отримав підтвердження зі своїх джерел, що Зеленський не дав згодити на візит генсека ООН. "Це дійсно так - зараз президент не підтвердив йому візит", - розповіли українській агенції в ОП.

Гутерріш у Казані наполягав на "справедливому мирі" в Україні

Напередодні Гутерріш під час свого виступу в Казані наполягав на припиненні війни Росії проти України та вимагав "справедливого миру" для України. Він також закликав у своєму виступі протидіяти глобальним викликам як єдина "глобальна родина", що викликало глузливе зауваження з боку президента РФ Володимира Путіна.

Участь Гутерріша в саміті БРІКС в Казані неодноразово критикувалася в Києві, спочатку з боку МЗС, а згодом і з боку президента Зеленського. Українська сторона закидала Гутеррішу зокрема й те, що той не був присутній на так званому "мирному саміті", організованому Україною в Швейцарії у червні.
 

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