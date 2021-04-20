 МЗС Швеції викликало російського посла через санкції щодо вченого | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2021

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МЗС Швеції викликало російського посла через санкції щодо вченого

Напередодні Москва запровадила санкції щодо вісьмох громадян ЄС. Серед них і шведський дослідник, який підтвердив отруєння Олексія Навального речовиною групи "Новичок".

Будівля міністерства закордонних справ Швеції у Стокгольмі

Будівля міністерства закордонних справ Швеції у Стокгольмі

МЗС Швеції у суботу, 1 травня, викликало посла Росії у Стокгольмі, аби висловити протест через запровадження Москвою  заборони на в'їзд для вісьмох громадян ЄС.

Як зазначив речник шведського МЗС в коментарі інформагентству AFP, "на відміну від санкцій ЄС (…) російські санкції - свавільні, юридично нечіткі та політично мотивовані".   

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Серед тих, хто опинився у російському санкційному списку, і керівник лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки шведського Дослідницького інституту оборони Оса Скотт. У вересні 2020 року він підтвердив отруєння російського опозиціонера Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Тоді уряд Німеччини звернувся до Швеції з проханням провести незалежну перевірку німецьких даних щодо отруєння Навального і передав Стокгольму взяті у політика проби. 

За словами гендиректора інституту Єнса Маттсона, "цілком неприйнятно, що Росія запроваджує необґрунтовані санкції проти дослідника, який виконує свою роботу". Маттсон запевнив, що запроваджені санкції не вплинуть на діяльність інституту.

Під санкціями опинився і голова Європарламенту

Нагадаємо, 30 квітня російське МЗС повідомило про запровадження заборони на в'їзд до країни для вісьмох громадян країн-членів ЄС. Цей захід вжитий Москвою у відповідь на введені Радою ЄС 2 та 22 березня цього року обмежувальні заходи щодо російських громадян. 

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Нев’їзними до Росії, крім Скотта, стали і голова Національної ради Латвії з електронних ЗМІ Іварс Аболіньш, директор Центру державної мови Латвії Маріс Балтіньш, член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Жак Мер, керівник прокуратури Берліна Йорґ Раупах (Jörg Raupach), голова Європейського парламенту Давід Сассолі, голова мовного департаменту Естонії Ільмар Томуск, віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей і транспарентності Вера Юрова. 

Дивитись відео 11:32

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