 Німецькі села зникають через видобуток вугілля - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.09.2020

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Політика й суспільство

Німецькі села зникають через видобуток вугілля - "Європа у фокусі" (відео)

На демонстрації проти режиму Лукашенка - як на роботу. Бджолиний мед з побічними ефектами з Туреччини. Як французьке вино перетворюють на дезінфекційні засоби. Бельгійці відкривають для себе кемпінг.

Німецькі села села під загрозою зникнення через видобуток вугілля (DW)

Німецькі села села під загрозою зникнення через видобуток вугілля

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:09 Білорусь: на демонстрації проти режиму Лукашенка - як на роботу 

05:18 Німеччина: села під загрозою зникнення через видобуток вугілля

10:54 Туреччина: бджолиний мед з "цікавими" побічними ефектами

15:44 Франція: через брак попиту молоде вино перетворюють на дезінфекційні засоби. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3i66E

16:22 Бельгія: походи і кемпінг стають дедалі популярнішими на тлі пандемії коронавірусу. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3i66E

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На демонстрації проти режиму Лукашенка - як на роботу. Німецькі села під загрозою зникнення через видобуток вугілля. Бджолиний мед з побічними ефектами з Туреччини. Як французьке вино перетворюють на дезінфекційні засоби. Бельгійці відкривають для себе кемпінг.

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