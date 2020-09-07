Німецькі села зникають через видобуток вугілля - "Європа у фокусі" (відео)

На демонстрації проти режиму Лукашенка - як на роботу. Бджолиний мед з побічними ефектами з Туреччини. Як французьке вино перетворюють на дезінфекційні засоби. Бельгійці відкривають для себе кемпінг.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:09 Білорусь: на демонстрації проти режиму Лукашенка - як на роботу
05:18 Німеччина: села під загрозою зникнення через видобуток вугілля
10:54 Туреччина: бджолиний мед з "цікавими" побічними ефектами
15:44 Франція: через брак попиту молоде вино перетворюють на дезінфекційні засоби. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3i66E
16:22 Бельгія: походи і кемпінг стають дедалі популярнішими на тлі пандемії коронавірусу. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3i66E
Як інтегрувалися біженці, для яких Німеччина п'ять років тому відкрила кордони. Чому Словенія та Хорватія сперечаються через паркани на кордоні. Чому ринок нерухомості у Великобританії став жертвою коронавірусу.
Якої дискримінації чорні зазнають у Німеччині. Хто в Іспанії через коронавірус може стати жебраком. Як відсутність туристів допомагає відновити довкілля в Португалії.
Де в Альпах знаходиться місце паломництва інстаграмщиків. Як дожити до ста років - рецепт з Греції. Чому іспанці незадоволені королівською родиною. Хто гасить пожежі в Карелії і чому безоплатно.
Чи є шанси врятувати Венецію від затоплення. Чому корумповану владу Болгарії звинувачують у привласненні грошей ЄС. Як у Польщі через пандемію COVID-19 можуть загинути… коні.