Німецькі села зникають через видобуток вугілля - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:09 Білорусь: на демонстрації проти режиму Лукашенка - як на роботу

05:18 Німеччина: села під загрозою зникнення через видобуток вугілля

10:54 Туреччина: бджолиний мед з "цікавими" побічними ефектами

15:44 Франція: через брак попиту молоде вино перетворюють на дезінфекційні засоби. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3i66E

16:22 Бельгія: походи і кемпінг стають дедалі популярнішими на тлі пандемії коронавірусу. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3i66E