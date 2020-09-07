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Дезінфекція - оброблення поверхні таким чином, аби вона не представляла інфекційну небезпеку. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дезінфекція".
Дезінфекція - обробка живої чи неживої поверхні таким чином, аби вона не представляла собою інфекційну небезпеку. Для дезінфекції можуть використовуватися різні хімічні та фізичні заходи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
При цьому київський регламент щодо дезінфекції освітніх закладів, який розкритикували експерти, беруть за основу навчальні заклади з усієї України, повідомили в Київській міській державній адміністрації.
У часи коронавірусу саме далекобійники дбають про те, щоб полиці магазинів з найнеобхіднішими товарами не залишалися порожніми. Утім, подбати про самих далекобійників, зокрема про їхню безпеку, схоже, нікому. Водій з Румунії вирішив виправити ситуацію.
Українські літаки АН-124 "Руслан" та АН-225 "Мрія" стали найбільш затребуваними під час пандемії COVID-19. Нині у закордонних відрядженнях перебувають майже 200 "антонівських" пілотів та техніків. Це приблизно 10 екіпажів. З пілотами одного з них поспілкувалася DW.
Україна відправила до Італії літаком декілька тисяч дезінфікаційної рідини для потреб лікарень. До цього 20 українських медиків-добровольців полетіли до Італії, щоб допомагати лікувати інфікованих новим коронавірусом.
Нестача засобів гігієни та дезінфекції у магазинах мотивує багатьох пригадати уроки хімії, аби створити мило і Ко. самостійно в домашніх умовах. Деякі ЗМІ навіть поширюють рецепти. Проте чи є саморобні засоби безпечними?