Дезінфекція - оброблення поверхні таким чином, аби вона не представляла інфекційну небезпеку. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дезінфекція".

Дезінфекція - обробка живої чи неживої поверхні таким чином, аби вона не представляла собою інфекційну небезпеку. Для дезінфекції можуть використовуватися різні хімічні та фізичні заходи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.