Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Дезінфекція

Дезінфекція - оброблення поверхні таким чином, аби вона не представляла інфекційну небезпеку. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дезінфекція".

Дезінфекція - обробка живої чи неживої поверхні таким чином, аби вона не представляла собою інфекційну небезпеку. Для дезінфекції можуть використовуватися різні хімічні та фізичні заходи. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німецькі села зникають через видобуток вугілля - Європа у фокусі (відео)

Німецькі села зникають через видобуток вугілля - "Європа у фокусі" (відео) 07.09.2020

На демонстрації проти режиму Лукашенка - як на роботу. Бджолиний мед з побічними ефектами з Туреччини. Як французьке вино перетворюють на дезінфекційні засоби. Бельгійці відкривають для себе кемпінг.

Антирекорд коронавірусу: чи готові лікарні до другої хвилі? (відео)

Антирекорд коронавірусу: чи готові лікарні до другої хвилі? (відео) 20.08.2020

Українські лікарні бояться, що їм не вистачить усього необхідного, якщо у вересні стрімко зросте кількість пацієнтів з COVID-19.

Антирекорд коронавірусу: ліків і масок вистачить лише на місяць? (19.08.2020) 19.08.2020

Україна побила антирекорд коронавірусу. Лікарі очікують стрімкого зростання кількості пацієнтів вже на початку вересня. Чи мають лікарні усе необхідне? Чи готова Україна до другої хвилі COVID-19?
Коронавірус і дезінфекція в Україні: освітній процес відновлюють за радянськими нормами

Коронавірус і дезінфекція в Україні: освітній процес відновлюють за радянськими нормами 15.06.2020

При цьому київський регламент щодо дезінфекції освітніх закладів, який розкритикували експерти, беруть за основу навчальні заклади з усієї України, повідомили в Київській міській державній адміністрації.
Коронавірус і дезінфекція в українських дитсадках: неперевірена хімія і хаос компетенцій

Коронавірус і дезінфекція в українських дитсадках: неперевірена хімія і хаос компетенцій 08.06.2020

Після послаблення карантинних заходів в Україні запрацювали дитячі садки. Однак нові умови роботи дошкільних закладів викликають чималі занепокоєння фахівців.

Іспанські бібліотеки влаштовують карантин… книжкам (15.05.2020) 15.05.2020

В Іспанії знову запрацювали громадські бібліотеки. Багато іспанців поспішають здати прочитані та взяти нові книжки. Отримані назад книги відправляють... на 14-денний карантин.
Що важливо знати зараз про коронавірус? Відповіді провідних вірусологів ФРН

Що важливо знати зараз про коронавірус? Відповіді провідних вірусологів ФРН 26.04.2020

DW зібрала найновіші висловлювання експертів щодо актуальних питань: носіння маски, небезпека зараження, дезінфекція поверхонь, послаблення карантину, загроза другої хвилі пандемії.

Найоригінальніші методи дезінфекції в часи коронавірусу (24.04.2020) 24.04.2020

Дезінфекція є одним з найважливіших заходів з попередження поширення COVID-19. Під час пандемії дезінфікують людей, предмети, будівлі і цілі міста. Ось кілька найоригінальніших способів, як саме це роблять.

Захист від коронавірусу для далекобійників (20.04.2020) 20.04.2020

У часи коронавірусу саме далекобійники дбають про те, щоб полиці магазинів з найнеобхіднішими товарами не залишалися порожніми. Утім, подбати про самих далекобійників, зокрема про їхню безпеку, схоже, нікому. Водій з Румунії вирішив виправити ситуацію.
Як українські Руслани та Мрія допомагають проти коронавірусу (відео)

Як українські "Руслани" та "Мрія" допомагають проти коронавірусу (відео) 15.04.2020

Українські літаки АН-124 "Руслан" та АН-225 "Мрія" стали найбільш затребуваними під час пандемії COVID-19. Нині у закордонних відрядженнях перебувають майже 200 "антонівських" пілотів та техніків. Репортаж DW.

Українські "Руслани" та "Мрія" завалені замовленнями через коронавірус (14.04.2020) 14.04.2020

Українські літаки АН-124 "Руслан" та АН-225 "Мрія" стали найбільш затребуваними під час пандемії COVID-19. Нині у закордонних відрядженнях перебувають майже 200 "антонівських" пілотів та техніків. Це приблизно 10 екіпажів. З пілотами одного з них поспілкувалася DW.
Україна відправила до Італії п'ять тисяч літрів дезінфікаційного засобу

Україна відправила до Італії п'ять тисяч літрів дезінфікаційного засобу 08.04.2020

Україна відправила до Італії літаком декілька тисяч дезінфікаційної рідини для потреб лікарень. До цього 20 українських медиків-добровольців полетіли до Італії, щоб допомагати лікувати інфікованих новим коронавірусом.
Коронавірус і церква: Великдень в онлайнформаті? (відео)

Коронавірус і церква: Великдень в онлайнформаті? (відео) 31.03.2020

На час карантину в Україні припадає одне з найбільших православних свят - Великдень. Чи зможуть люди прийти на богослужіння? Які церкви готові підтримати проект Зеленського "Великдень вдома"?

Церква і коронавірус: Великдень, причастя, цілування ікон (30.03.2020) 30.03.2020

Великдень вдома, богослужіння онлайн, до 10 людей у храмі, дезінфекція ікон та нове причастя. Як різні церкви в Україні реагують на епідемію та як виконують карантин? Дивіться у репортажі DW.

Саморобні мило та дезінфектант проти коронавірусу: користь чи небезпека? (16.03.2020) 16.03.2020

Нестача засобів гігієни та дезінфекції у магазинах мотивує багатьох пригадати уроки хімії, аби створити мило і Ко. самостійно в домашніх умовах. Деякі ЗМІ навіть поширюють рецепти. Проте чи є саморобні засоби безпечними?

Душ від коронавірусу в Китаї (13.02.2020) 13.02.2020

На тлі епідемії коронавірусу в Китаї компанія у китайському місті Чунцин збудувала систему для дезінфекції своїх співробітників. Дивіться, як це працює!
Інші статті