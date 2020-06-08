Коронавірус і дезінфекція в Україні: освітній процес відновлюють за радянськими нормами

Усі заходи з дезінфекції, які після послаблення карантину застосовують у київських дитсадках та навчальних закладах, ґрунтуються на основі затверджених задовго до коронавірусної епідемії документів. Про це Deutsche Welle повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА) у відповідь на публікацію "Коронавірус і дезінфекція в українських дитсадках: неперевірена хімія і хаос компетенцій".

Без допомоги міністерств

Усі зазначені вимоги до дезінфекційних розчинів та процедур прибирання розробники столичного регламенту взяли з чинних санітарних норм України, пояснила DW заступниця директора департаменту освіти і науки КМДА Тетяна Шкурова. За її словами, саме цей департамент розробляв детальну процедуру відновлення роботи столичних закладів освіти. Окрім чинного українського законодавства, до уваги бралися напрацювання міністерств освіти Південної Кореї та Китаю, зазначила Шкурова. Також ухвалений документ, за словами співрозмовниці, погоджувався департаментами охорони здоров'я, фінансів КМДА, а також головним управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби), яка з 2017 року контролює дотримання санітарних норм в Україні.

Жодне міністерство не надало освітянам детальних рекомендацій щодо дезінфекції у навчальних закладах в умовах пандемії, а тому у КМДА взялися розробляти такий алгоритм самотужки, пояснює співрозмовниця DW.

"Враховуючи те, що у нас документів, які б враховували пандемічну ситуацію, не виявилося, ми офіційно звернулися до санітарно-медичних установ, які мали би з цього приводу щось нам сказати. На жаль, відповідь була, що керуйтеся державними санітарними правилами. Це нас дуже здивувало", - розповіла чиновниця. Цими документами, є, зокрема, санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів від 2016 року, порядок державної реєстрації дезінфекційних засобів від 2006 року та Державні санітарні правила і норми від 2001 року, які, в свою чергу, містять посилання на документи ще радянського періоду. Зокрема, це норми про способи і режими знезараження, частини яких нині дослівно можна знайти також у російських санітарних регламентах.

"Вас це дивує? Мене не дивує, тому що в минулому ми були однією країною і держсанпіни (державні санітарні правила і норми. - Ред.) були однаковими. Подивіться в Молдові, Білорусі - знайдете те саме, - прокоментувала Тетяна Шкурова. - Так, воно (законодавство. - Ред.) застаріле, хлорне вапно мені теж дуже не подобається, але воно затверджене".

Незареєстровані засоби, хлорка і лампи - виправдані кроки

Коментуючи використання у дитячих закладах незареєстрованих дезінфекційних засобів, чиновниця повідомила, що всі зазначені препарати в регламенті були погоджені із Держпродспоживслужбою. "Зараз у зв’язку з цією ситуацією на ринку з'явилося багато інших засобів, які ще не встигли зареєструвати, але за своїми характеристиками вони можуть бути аналогічні тим, які зареєстровані, або ще кращими (…). І проблеми з цим в реальному житті немає ніякої. Проблеми, що в закладі якусь дитину отруїли якимось засобом, немає в жодному випадку", - запевняє вона.

За словами представниці КМДА, якщо у дитячих закладах і використовують хлоровмісні засоби, то робити це мають без присутності дітей та з обов'язковим провітрюванням. Використання бактерицидних ламп у дитячих садках також називають виправданим кроком. "Такі заходи проводяться обов'язково і під час звичайних карантинних обмежень, і в зимовий період, коли є багато інфекційних захворювань на грип, вірусні інфекції тощо. І такі заходи проводяться за обов'язкової умови, що діти не є присутні у групі. Діти виходять на прогулянку - відбувається дезінфікування і дебактеризація приміщення, - запевняє Шкурова. - Сьогодні дітей треба захистити. Інша справа, що не все виконується. Дістати всіх складно, але ми це робимо і будемо робити".

Окрім того, за словами співрозмовниці DW, розроблений алгоритм відновлення роботи навчальних закладів використовують тепер і поза межами Києва. "Вся Україна взяла в нас регламент, всі регіони. Заступники голів ОДА, районів писали нам і просили, чи можемо ми використати. Ми з усіма ділилися і казали, будь ласка, використовуйте повністю, беріть те, що вам підходить, адаптуйте це до своїх умов, - розповідає співробітниця київського департаменту про нові правила роботи. - Вони не є догмою, але там максимально передбачені фільтри, які є стримуючим елементом поширення інфекції".

Нагадаємо, експерти, з якими розмовляла DW під час відновлення роботи дитячих садків в умовах пандемії COVID-19, пояснили необґрунтованість та небезпеку використання саме для дітей низки дезінфекційних засобів, а також бактерицидних ламп.

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