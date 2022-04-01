Рада розширила дію закону про конфіскацію майна в умовах війни

Верховна Рада України на пленарному засіданні у п'ятницю, 1 квітня, ухвалила низку актуальних законопроєктів, повідомляється на сайті українського парламенту.

Зокрема, в цілому було ухвалено законопроєкт № 7169 про внесення змін до Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" щодо уточнення окремих положень. Цей документ розширює дію закону на фізичних осіб - громадян РФ, осіб, які не є громадянами РФ, але мають тісний зв'язок з агресором (мають місце проживання або займаються основною діяльністю), юридичних осіб, що працюють в Україні, але бенефіціаром яких є РФ та юросіб в Україні, у яких РФ володіє прямо чи опосередковано часткою в капіталі чи є засновником або бенефіціаром.

Так, під дію закону можуть потрапити фізичні чи юридичні особи незалежно від громадянства та місця проживання, які публічно заперечують чи підтримують здійснення збройної агресії РФ проти України, встановлення тимчасової окупації частини території України, та які не зупинили чи не припинили здійснення своєї економічної діяльності на території РФ в період дії воєнного стану в Україні.

Закон зазначає, що все націоналізоване майно не просто спрямують на користь держави Україна, а "в рахунок майбутньої репарації на користь України, яка зазнала агресії з боку Російської Федерації".

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Також Рада прийняла за основу проєкт закону №7214 про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку РФ як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями РФ у війні проти України.

А проєктом закону №7172-1, що також ухвалено Радою в першому читанні, пропонується внести зміни до низки законодавчих актів України щодо заборони (розпуску, примусової ліквідації) політичних партій, які здійснюють антиукраїнську діяльність.

У цілому також, зокрема, було ухвалено закони про гарантування державою 100 відсотків внесків громадян у всіх українських банках на період війни, про запровадження грошових виплат російським військовим за передану Збройним силам України придатну для використання бойову техніку РФ та про удосконалення відповідальності за несанкціоноване розповсюдження інформації про засоби протидії збройній агресії РФ.