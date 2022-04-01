 США оголосили масивне відкриття стратегічних запасів нафти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2022

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Новини

США оголосили масивне відкриття стратегічних запасів нафти

Протягом шести місяців на ринок надходитиме по мільйону барелів на добу зі стратегічного резерву, повідомив Білий дім. Також у Вашингтоні планують збільшити нафтовидобуток у країні.

Видобуток нафти у Каліфорнії

Видобуток нафти у Каліфорнії

Уряд США має намір протягом упродовж півріччя спрямовувати на ринок у середньому по мільйону барелів на добу із стратегічного нафтового запасу. Про це Білий дім повідомив у четвер, 31 березня. Це - найбільше за обсягом використання резервів в історії, зазначив офіційний Вашингтон.

США мають намір збільшити видобуток нафти

Водночас, адміністрація президента Джо Байдена анонсувала низку інших заходів щодо збільшення видобутку нафти в країні. Так, влада погрожує стягувати збір із компаній, якщо ті не використовують свердловини на орендованих у держави землях.

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Очікується, що нафтовидобуток у США збільшиться на один мільйон барелів на добу цього року і майже на 700 тисяч барелів на добу - 2023-го. На тлі заяв Білого дому вартість травневих ф'ючерсів на нафту сорту WTI на Нью-Йоркській товарній біржі знизилася більш ніж на 3 відсотки.

Бензин у США може подешевшати

Використання стратегічного запасу чорного золота може знизити ціну галону (трохи менше ніж 3,8 літра) бензину на 10-35 центів, порахували у Білому домі. За даними Білого дому, з початку року ціна галону звичайного бензину на американських заправках зросла з 3,3 до 4,2 долара.

Водночас учасники Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її партнери оголосили того ж дня, що з травня плановий обсяг видобутку буде збільшено на 432 тисячі барелів на добу.

Минулого тижня влада Канади також оголосила плани збільшити цьогоріч обсяги щоденного видобутку нафти на 200 тисяч барелів, щоб покрити дефіцит енергоносіїв на світовому ринку.

США заборонили імпорт сирої нафти з РФ

Байден 8 березня заборонив постачання сирої російської нафти до США у відповідь на війну Росії проти України. Утім, на відміну від Європи, залежність США від російської нафти й раніше була незначною.

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