Єврокомісія пропонує дозволити й далі користуватися українськими правами

Європейська комісія запропонувала дозволити українцям, які перебувають у ЄС за режимом тимчасового захисту, продовжити користуватися їхніми водійськими посвідченнями, виданими в Україні. Про це повідомили в пресслужбі Єврокомісії у вівторок, 21 червня.

Тепер цю пропозицію ЄК повинні будуть розглянути Європейський парламент і Рада ЄС.

"Люди, які втекли з України та знайшли прихисток у ЄС, повинні бути в змозі вільно пересуватися всередині Євросоюзу, і це означає продовжувати використовувати їхні водійські посвідчення без необхідності заміняти їх чи складати додаткові іспити", - зазначила єврокомісарка з транспорту Адіна Валеан.

Нові правила дозволять українцям, які зареєструвалися за директивою про тимчасовий захист, і далі їздити з українськими правами. Причому, це послаблення стосуватиметься не лише приватного автотранспорту, але також і професійних водіїв. "Українські водії вантажівок грають провідну роль, транспортуючи товари до та з України, включно з зерном. Нам треба подбати, щоб вони могли продовжити свою роботу без необхідності проходити тривалі адміністративні процедури щодо їхніх водійських посвідчень", - заявила Валеан. За її словами, нововведення допоможе працювати транспортним коридорам солідарності.

У Єврокомісії додали, що українські водії вантажівок і автобусів, які користуються тимчасовим захистом, зможуть подовжити дію виданих в Україні сертифікатів професійної компетентності, пройшовши короткі курси та склавши тест. "Це дозволить їм працювати в ЄС протягом дії тимчасового захисту та допоможе експортувати українські товари", - зауважили в пресслужбі.

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