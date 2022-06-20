Біженці на українських номерах: що треба знати водіям у Німеччині

Які страховки потрібні у Німеччині?

У Німеччині заборонено керувати автомобілем без страхового покриття. У перші тижні війни в Україні, коли прибула перша хвиля біженців, німецькі страхові компанії відреагували миттєво і знайшли механізм покриття витрат, пов'язаних з можливими наслідками аварій за участі незастрахованих українських авто. Однак термін дії тимчасового механізму сплив 31 травня, відтоді всі транспортні засоби з українськими номерами мають бути застраховані у Німеччині. Звичайні страхові поліси автоцивілки поширюються лише на автомобілі на німецьких номерних знаках. Тому для українців низка компаній запропонувала спеціальні тарифи, які називаються Grenzversicherung (поліс прикордонного страхування). Такий поліс діє на території всіх країн ЄС, уточнює федеральне міністерство транспорту Німеччини, а також в інших країнах, якщо такі вказані у полісі.

Вартість страхування за ними становить від 10 до 30 євро на місяць. Водночас, найдешевші тарифи подекуди мають довгий термін дії - наприклад, 120 євро за рік. Тому якщо ви не плануєте залишатись у Німеччині так довго, доведеться, можливо, купувати відносно дорожчий поліс на коротший термін. Наприклад, за 90 євро на три місяці. Німецька спілка автостраховиків зібрала перелік компаній, які пропонують поліс прикордонного страхування - варто ретельно порівняти ціни.

Кому не потрібен німецький "прикордонний поліс"?

Якщо ви маєте дійсну "Зелену картку" (міжнародну картку автострахування), оформлену українською страховою компанією, і можете пред'явити за вимогою відповідний поліс, німецький поліс прикордонного страхування вам не потрібен. Немає потреби у додатковому страхуванні і в тому разі, якщо ви вже придбали поліс прикордонного страхування, наприклад, у Польщі, термін дії та покриття якого поширюється на територію Німеччини, уточнюється, зокрема, у роз'ясненнях для українців від страхової компанії АХА.

Чи дійсні українські права?

Українське посвідчення водія дійсне у Німеччині протягом пів року з моменту переїзду. Водночас, щодо того, як рахується цей термін, не завжди поширюється зрозуміла інформація. Згідно з роз'ясненнями, зокрема, земельної влади Берліна, шість місяців рахується для українців "з моменту реєстрації у Німеччині основного місця проживання". Таким чином, йдеться не про момент перетину кордону або момент подання заяви на притулок, соціальну допомогу або отримання відповідного статусу, а саме про момент, коли була здійснена реєстрація місця проживання за певною адресою у Німеччині. Термін дії у шість місяців зазвичай не може бути подовжений. Утім, зокрема, у пам'ятці влади німецької столиці йдеться і про винятки: "Якщо завідомо відомо, що ви зберігатимете Ваше місце проживання у Німеччині не довше 12 місяців, то ви можете (платно) подати заявку на подовження терміну дії водійського посвідчення у відомстві з питань реєстрації транспортних засобів. Відповідні документи про ваше перебування мають додаватися".

Водночас, чи поширюється цей виняток на українців, які отримали тимчасовий захист від війни, не уточнюється. Українцям, згідно з рішенням країн ЄС на тлі війни в Україні, надається зазвичай дозвіл на проживання до весни 2024 року, тобто довше, ніж на рік. Не виключено, що протягом наступних місяців у Брюсселі буде погоджено нові правила щодо чинності українських посвідчень водія. "Європейська комісія працює над угодою про дорожній транспорт з Україною, яка серед іншого передбачає визнання водійських прав та сертифікатів кваліфікації для перевезення товарів", - зазначала у своєму повідомленні на початку червня інформаційна агенція dpa з посиланням на уряд Німеччини.

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Чи треба ставити авто на облік?

Поки не треба. На іноземних номерах без реєстрації на авто у Німеччині можна їздити протягом одного року. За інформацією федерального міністерства транспорту Німеччини, відлік цього періоду починається з моменту в'їзду до Німеччини. Міністерство у пам'ятці для українців попереджає, що в разі невиконання цієї вимоги після року перебування з водіїв стягуватимуть штрафи. Поставити авто на облік у Німеччині можна в органах державної реєстрації (Zulassungsbehörde) за місцем проживання. Збори за цю адміністративну послугу варіюють залежно від громади, атомобіля і обставин від 20 до понад 100 євро. Водночас, наразі немає чітких роз'яснень щодо митних зборів. У розясненнях німецького мінтрансу лише зазначено, що "може знадобитися оцінка вашого транспортного засобу від так званої моніторингової організації, тобто від офіційного експерта з дорожнього руху або так званої технічної служби, що відповідає певним вимогам".

Дос'є: Українські біженці у Німеччині

Дороге задоволення

Варто мати на увазі, що після реєстрації транспортного засобу за нього доведеться сплачувати транспортний податок. Залежно від об'єму двигуна, року випуску і екологічності авто, цей податок становитиме від 200 до понад 500 євро на рік. Крім того, на авто треба буде укласти німецьке страхування, вартість якого залежатиме, зокрема, від вашого водійського стажу. Майте на увазі, що водійський стаж в Україні - тобто до отримання водійських прав у Німеччині - як правило, страховими компаніями не враховується. Таким чином, з отриманими у Німеччині правами ви вважатиметеся "новачком", та, імовірно, сплачуватимете найвищі страхові внески. "Автоцивілка" для новачків у Німеччині, зокрема, за підрахунками страхової компанії CosmosDirekt, пересічно коштує близько 1000 євро на рік. Ціна може відчутно варіювати залежно від моделі авто.

Отримання водійських прав у Німеччині за повною процедурою - з відвіданням теоретичних і практичних занять - коштує, як правило, кілька тисяч євро. Відвідувати повний курс занять українцям для переоформлення прав непотрібно, що може дозволити заощадити значну частину від цієї суми. Утім, як свідчить досвід, автошколи і екзаменатори рекомендують іноземним водіям проходити принаймні скорочений практичний курс, адже специфіка складання іспиту з водіння у Німеччині може суттєво відрізнятися від інших країн. Крім того, не варто забувати, що під час іспиту доведеться виконувати вказівки екзаменатора німецькою мовою.