 Українським водіям у ФРН надають безкоштовну допомогу на дорозі | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.06.2022

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Європа

Українським водіям у ФРН надають безкоштовну допомогу на дорозі

Загальнонімецький автомобільний клуб надає українським біженцям у Німеччині безкоштовну допомогу у разі аварії. Допомагають також і волонтерам, які перевозять допомогу в Україну.

Бажано знати, куди телефонувати, якщо потрапив у халепу в дорозі

Бажано знати, куди телефонувати, якщо потрапив у халепу в дорозі

Чимало з майже мільйона українців, які втекли від війни з України до Німеччини, прибули на автомобілях. Крім "Зеленої картки" або прикордонного страхового полісу, які є обов'язковими для українських водіїв у Німеччині з 1 червня, водіям також бажано знати, як отримати допомогу на дорозі у випадку аварій. Пробите колесо, проблеми з двигуном - важливо, якщо машина стала посеред дороги - щоби приїхав евакуатор або на місці допоміг досвідчений майстер. Ці послуги у Німеччині здебільшого надають фахівці Загальнонімецького автомобільного клубу - ADAC.

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Кожен такий виїзд зазвичай може обійтися сотні євро, якщо необхідний дрібний ремонт або евакуація авто. Натомість для українців, а також для німців, які допомагають Україні або біженцям з України, послуги ADAC є наразі безкоштовними. Акція, про яку клуб вперше повідомив у березні, продовжує діяти, повідомили у клубі у відповідь на запит DW. "Ми і надалі надаємо безкоштовну допомогу біженцям і волонтерам, діяльність яких пов'язана з кризою в Україні", - повідомили DW у прес-службі ADAC у вівторок, 21 червня.

Куди телефонувати

Звичайна вартість клубного абонементу на допомогу у дорозі коштує від 94 євро на рік. Українці не мають купувати абонемент, аби отримати допомогу. "Допомога надається без зайвої бюрократії і без обов'язкового членства у клубі", - нагадують в ADAC. Викликати майстрів, якщо у дорозі українці, які втекли від війни, втрапили в халепу, можна за телефоном гарячої лінії - 08920204000.

У разі дорожньо-транспортної пригоди за участі інших водіїв зазвичай викликають поліцію і, якщо необхідно, евакуатор. У таких аваріях безкоштовна допомога від ADAC не передбачена.

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Докладно

Бажано знати, куди телефонувати, якщо потрапив у халепу в дорозі

Українським водіям у Німеччині надають безкоштовну допомогу

Загальнонімецький автомобільний клуб надає українським біженцям у Німеччині безкоштовну допомогу у разі аварії.  

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