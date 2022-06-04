У ЄС розробляють процедуру визнання українських водійських прав

У Єврокомісії розглядають запровадження спеціальної процедури для загальноєвропейського визнання українських водійських прав. Про це у суботу, 4 червня, повідомляє інформагентство dpa з посиланням на німецький уряд.

"Європейська комісія працює над угодою про дорожній транспорт з Україною, яка серед інших речей передбачає визнання водійських прав та сертифікатів кваліфікації для перевезення товарів", - зазначили в уряді ФРН.

Федеральний уряд Німеччини та деякі німецькі землі вже обговорюють процедуру з Єврокомісією, пише dpa.

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Згідно з чинним законодавством Німеччини, іноземцям з країн, що не є членами ЄС, але проживають у ФРН, дозволяється використовувати свої водійські права протягом шести місяців. Після закінчення цього терміну вони мають обов'язково оформити німецьке посвідчення водія.

Для біженців витрати, пов'язані з отриманням нових прав, можуть виявитися непідйомними, зазначає інформагентство. Визнання українських водійських прав має допомогти українським біженцям та перевізникам продовжувати користуватися українськими правами на тлі російської війни в Україні.

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Нагадаємо, за останніми даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), у Європі зареєстровано понад 4,7 мільйона біженців з України. З них 780 тисяч - у Німеччині. Наразі менше половини з них отримали статус тимчасового захисту.