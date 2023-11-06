Польські перевізники блокують кордон з Україною

На кордоні з Україною польські перевізники вимагають повернути систему видачі дозволів для перевезень в держави ЄС українським перевізникам.

Десятки польських транспортних компаній заблокували важливі прикордонні переходи до України на знак протесту проти "недобросовісної конкуренції" з боку українських перевізників. У понеділок, 6 листопада, тимчасово паралізований транскордонний транспортний рух на прикордонних переходах в Дорогуську, Гребенному та Корчовій у Польщі, повідомляє AFP.

Організатори акції зазначають, що послаблення правил ЄС для українських перевізників призводить до збитковості діяльності польських фірм. Ключова вимога польських перевізників - повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників.

Раніше у цей день Державна прикордонна служба України попередила про ускладнення руху для вантажівок з боку Польщі через страйк польських перевізників. "Організатори протесту планують пропускати по одному вантажному автомобілю на годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо", - зазначили у ДПСУ. Ідеться про пункти пропуску у Ягодині, Краківці та Рава-Руській.

"Болючим ударом у спину" назвав акцію польських перевізників посол України у Польщі Василь Зварич. У соцмережі Х він також зазначив, що під загрозою опинились і "лінії солідарності" між Україною та ЄС.

"Транспортний безвіз" України з ЄС

Польські перевізники страйкують на кордоні з Україною не вперше. Так, у травні вони заблокували роботу пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ", вимагаючи повернення дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень для українських перевізників на в'їзді до Польщі та застосування до українських перевізників екологічної норми EURO4, яка в Україні застосовується щодо польських перевізників.

Нагадаємо, у червні 2022 року ЄС та Україна підписали угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом, яка й позбавила необхідності українським перевізникам отримувати дозволи для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС. Крім того, угода спростила процедуру визнання водійських документів.