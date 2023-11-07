Польські перевізники блокують три КПП на кордоні з Україною

Внаслідок акцій протесту польських перевізників заблоковано три пункти пропуску на польсько-українському кордоні. Українська сторона поки не отримувала офіційних вимог від протестувальників, кажуть у Києві.

Через акцію страйкарів-перевізників Польщі станом на першу половину дня вівторка, 7 листопада, заблокованими були одразу три пункти пропуску на польсько-українському кордоні, повідомило міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Польські перевізники блокують три пункти пропуску "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава-Руська", "Дорогуськ-Ягодин". Наша позиція однозначна: блокування кордону шкодить інтересам обох країн і створює ризики для функціонування ініціативи "Шляхи солідарності", - йдеться у Facebook-повідомленні пресслужби українського відомства. - Станом на сьогодні офіційних вимог від польських перевізників не було передано жодному представнику української сторони".

Водночас у відомстві зазначили, що за інформацією, яка доступна з повідомлень медіа та соцмереж, серед вимог польських перевізників - скасування транспортного безвізу, тобто повернення до системи дозволів на вантажні перевезення, окремі смуги та окремі черги для вантажівок з номерами ЄС та порожніх, доступ до системи "Шлях".

Наразі українська сторона перебуває у постійній комунікації з посольством у Польщі, міністерством інфраструктури Польщі, Єврокомісією та перевізниками з України й прикордонними службами, наголосили у відомстві. "За наявності офіційної та аргументованої позиції з боку польських партнерів ми відкриті до конструктивного діалогу. Для нас важливо, щоб інтереси перевізників обох країн були враховані", - вказали у відомстві.

Посол каже про "болючий удар у спину" Україні

Напередодні посол України в Польщі Василь Зварич назвав дії польських перевізників "болючим ударом у спину" України, котра потерпає від російської агресії. "Під загрозою - коридори солідарності між Україною та ЄС, що проходять через територію Польщі", - застеріг дипломат у дописі в соцмережі Facebook.

На тлі цього український посол закликав учасників польської акції протесту обрати іншу форму відстоювання своїх прав, що не перешкоджала б руху через кордон. "Адже в умовах війни такі методи лише грають на руку нашому спільному ворогові - російським терористам, і шкодять інтересам не лише України, але й Польщі та всієї Європи", - переконаний диппредставник.

Найєм: Україна не виконуватиме вимог страйкарів-перевізників

Тим часом голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм повідомив, що Україна не буде виконувати вимоги польських страйкарів-перевізників. Про це Найєм написав у соцмережі Facebook.

Він наголосив, що угода про лібералізацію вантажних перевезень автомобільним транспортом була ратифікована всіма членами ЄС і підписана між Україною та Європейським союзом, а не з окремими країнами.

"Україна не має наміру навіть обговорювати повернення до дозвільної системи, - написав Найєм. - І я дуже сподіваюсь, що ми ніколи не повернемось до цієї ганебної та дискрімінаційної практики, яка обмежувала нас у торгівлі з ЄС до широкомасштабної війни і може бити по нашій економіці зараз, коли автомобільний транспорт – головна артерія нашого експорту".

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ДПСУ: Організатори протесту планують випускати лише по одній вантажівці в годину

Поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене" відбулося напередодні, 6 листопада, повідомили в пресцентрі Держприкордонслужби України, попередивши про ускладнення руху транспортних засобів як на в’їзд в Україну, так і на виїзд.

"Організатори протесту планують пропускати лиш по одному вантажному автомобілю на годину. Водночас протестувальники планують пропускати вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо", - уточнили в відомстві. За даними ДПСУ, організатори акції на території Польщі також не планують перешкоджати руху автобусам та легковому транспорту.

Польські перевізники страйкують на кордоні з Україною не вперше. Так, у травні вони заблокували роботу пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ", вимагаючи повернення дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень для українських перевізників на в'їзді до Польщі та застосування до українських перевізників екологічної норми EURO4, яка в Україні застосовується щодо польських перевізників.