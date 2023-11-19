Блокування кордону з Польщею: черги на десятки кілометрів

Вже близько 2900 вантажівок застрягли на трьох КПП на кордоні з Польщею, заблокованих польськими перевізниками. Наступного тижня вони планують заблокувати ще один КПП.

Кількість вантажівок на трьох заблокованих польськими перевізниками контрольно-пропускних пунктах (КПП) на кордоні з Україною і далі збільшується. "Станом на ранок сьогодні ми маємо на цих трьох напрямках близько 2900 вантажних транспортних засобів, які очікують в чергах", - повідомив у неділю, 19 листопада, речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, на пунктах пропуску "Корчова-Краківець" і "Дорогуськ-Ягодин" скупчилося по близько 1200 вантажівок, біля пункту "Гребенне-Рава-Руська" - близько500.

Оскільки перевізники намагаються перетнути кордон через КПП, які не заблоковані, там також фіксують скупчення автівок. Зокрема, на пункті пропуску "Медика-Шегині" у черзі стоять вже близько 1300 вантажівок, на пунктах "Зосін-Устилуг" і "Кросценко-Смільниця" та "Долгобичув-Угринів" сукупно знаходиться ще близько 400.

Демченко зауважив, що на кордонах з іншими країнами внаслідок блокування також більшає автівок. Зокрема, їхня кількість зросла і поблизу кордону із Словаччиною біля пункту пропуску "Вишнє Нємецьке-Ужгород". Водночас речник ДПСУ наголосив, що наразі, попри погрози, інформації про блокування пропуску автівок словацькими перевізниками не надходило.

Черги розтягнулися на десятки кілометрів

Як зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олексій Кубраков, за час блокування кордонів черги на пунктах пропуску розтягнулися на десятки кілометрів. "В бік Ягодина черга розтягнулася на понад 30 кілометрів, в бік Рави-Руської - понад 10 кілометрів, у бік Краківця - понад 16 кілометрів", - написав він у Facebook.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило Штаб допомоги українським водіям, щоб забезпечити людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним. Штаб працюватиме допоки кордон не буде розблокований, повідомив Кубраков.

"Сьогодні на кордоні вже працює ініціативна команда, яка має 11 тисяч наборів для харчування, питну воду та необхідні ліки", - зауважив міністр.

За потреби українські органи влади сприятимуть евакуації водіїв на територію України, додав він.

Польські перевізники готуються блокувати КПП "Медика-Шегині"

Польські перевізники з 6 листопада блокують пункти пропуску на знак протесту проти нібито "недобросовісної конкуренції" з боку українських перевізників. Їхня ключова вимога - скасувати так званий "транспортний безвіз", тобто повернення системи видачі дозволів для роботи в Європейському Союзі для українських перевізників.

Раніше цього тижня перевізники заявили, що з 20 листопада планують заблокуватичетвертий прикордонний пропускний пункт - "Медика-Шегині". Водночас, у Міжнародній транспортній асоціації України опублікували копію офіційного дозволу місцевої польської влади на протест у КПП "Медика" з 21 до 26 листопада з 9:00 до 20:00 щодня, зауважує "Інтерфакс-Україна".

Польські ЗМІ також повідомляли, що вантажний рух на пункті пропуску "Медика-Шегині" з 22 листопада планують блокувати фермери з організації Oszukana Wieś.

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