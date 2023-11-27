Уряд Польщі закликав Україну виконати вимогу її перевізників

Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа віцепрем'єр-міністру з відновлення України, міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову з пропозиціями щодо шляхів розблокування польськими перевізниками руху вантажівок на прикордонних контрольно-пропускних пунктах (КПП).

Як ідеться у повідомленні на сайті польського уряду в понеділок, 27 листопада, Адамчик вказав, що однією з причин акції протесту польських перевізників є запровадження українською стороною системи так званої "електронної черги". "Це унеможливлює виконання подальших замовлень і знижує конкурентоспроможність компаній", - пояснив він.

Адамчик запропонував Кабінету міністрів України скасувати обов'язкову реєстрацію в "єЧерзі" транспорту, що повертається в Європейський Союз (ЄС) без вантажу, принаймні на двох пунктах пропуску.

Польща просить ЄС проаналізувати транспортний безвіз з Україною

Також міністр звернувся до президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula Gertrud von der Leyen) з проханням підтримати його звернення до українського уряду щодо деактивації "єЧерги".

Водночас він зазначив, що польські перевізники вимагають, перш за все, відновлення для українських дозволів на міжнародні перевезення, які були скасовані угодою між ЄС і Україною з 1 липня 2022 року ("транспортний безвіз").

Тому Адамчик звернувся і до єврокомісарки з питань транспорту Адіни Велян - з проханням проаналізувати вплив цієї угоди на ринок автомобільних перевезень ЄС.

Акція протесту польських перевізників на кордоні з Україною

Польські перевізники з 6 листопада блокують українські вантажівки на трьох КПП - "Корчова-Краківець", "Дорогуськ-Ягодин" і "Гребенне-Рава-Руська". З 23 листопада страйк поширили на КПП "Медика-Шегині". Таким чином вони демонструють протест проти нібито "недобросовісної конкуренції" з боку українських перевізників.

Кубраков неодноразово наполягав, що вимога зміни угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС (так званий "транспортний безвіз") не обговорюється.

В Єврокомісії також зауважували, що "відповідно до законодавства ЄС польська влада зобов'язана забезпечити вільний рух українських вантажівок через кордон" так званими "коридорами солідарності" та натякали, що та порушує регламент ЄС щодо лібералізації торгівлі з Україною, дію якого нещодавно продовжили до червня 2024 року, за що може бути покарана.

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Українські далекобійники "живуть" у черзі на кордоні Польщі To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video