Страйк польських перевізників: Латвія пропонує посередництво

Латвія може стати посередником між Києвом та Варшавою у переговорах про ситуацію на кордоні, спричиненою страйком польських перевізників, заявив глава МЗС країни.

Міністерство закордонних справ Латвії пропонує посередництво в переговорах між Україною і Польщею для розблокування пунктів пропуску на кордоні для українських перевізників, повідомила пресслужба відомства у суботу, 25 листопада.

Як зазначили в латвійському МЗС, така пропозиція пролунала під час розмови глави відомства Кріш'яніса Каріньша з польським міністром закордонних справ у справах Європейського Союзу (ЄС) Шимоном Шиньковським вель Сенком.

Каріньш запросив колегу шукати розв'язання ситуації на польсько-українському кордоні, де через протести перевізників утворилися довгі черги, та висловив готовність долучитися до процесу. В МЗС України на відповідну пропозицію поки не відреагували.

Крім того, міністри обговорили майбутнє рішення, яке має бути ухвалене Європейською Радою щодо початку переговорів про вступ України до ЄС. Глава МЗС Латвії підтвердив тверду підтримку України, зазначивши, що та належить до Європи, тому Латвія виступає за початок переговорів про вступ України до ЄС вже цього року.

Також Каріньш з Шиньковським вель Сенком торкнулися теми співпраці між Латвією та Польщею в рамках ЄС, а також майбутній розвиток політичного та економічного блоку.

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Страйк польських перевізників

Нагадаємо, що з 6 листопада польські перевізники блокують українські вантажівки на трьох КПП - "Корчова-Краківець", "Дорогуськ-Ягодин" і "Гребенне-Рава-Руська". З 23 листопада страйк розпочався також на польському КПП "Медика", суміжному з пунктом пропуску "Шегині" в Україні.

Мета польських страйкарів - демонстрація протесту проти нібито "недобросовісної конкуренції" з боку українських перевізників. Вони домагаються, зокрема, скасування так званого "транспортного безвізу", тобто хочуть повернення системи видачі дозволів для роботи в Європейському Союзі для українських перевізників.

Двоє водіїв померли

Через тривале перебування у черзі на кордоні в умовах мінусової температури на кордоні з Польщею вже померли двоє українських водіїв. У зв'язку з цим посольство України в Польщі звернулося до польського МЗС з вимогою розблокувати рух вантажних транспортних засобів на заблокованих КПП. А міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури почало збір даних для евакуації водіїв, які застрягли на польському кордоні.

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