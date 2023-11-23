У Польщі заблокували четвертий КПП на кордоні з Україною

Польські перевізники поширили страйк на пункт пропуску "Медика-Шегині". На кордоні України з Польщею заблоковані чотири тисячі вантажівок.

На контрольно-пропускному пункті (КПП) "Медика" в Польщі, суміжному з пунктом пропуску "Шегині" в Україні, у четвер, 23 листопада, польські перевізники почали блокувати рух вантажних транспортних засобів. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ) з посиланням на польських колег.

"У зв'язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд. На цьому напрямку зараз на в'їзд до України на території Польщі очікують близько 1400 вантажівок. Водночас організатори таких дій на території Польщі не планують перешкоджати руху автобусів і легкового транспорту", - зазначили в ДПСУ.

За даними польських прикордонників, страйк на "Медиці" може тривати до 26 листопада.

Нагадаємо, що з 6 листопада польські перевізники блокують українські вантажівки на трьох КПП - "Корчова-Краківець", "Дорогуськ-Ягодин" і "Гребенне-Рава-Руська".

За даними ДПСУ, станом на ранок 23 листопада на цих напрямках на в'їзд в Україну очікують 2600 вантажівок.

Мета польських страйкарів - демонстрація протесту проти нібито "недобросовісної конкуренції" з боку українських перевізників. Вони домагаються, зокрема, скасування так званого "транспортного безвізу", тобто хочуть повернення системи видачі дозволів для роботи в Європейському Союзі для українських перевізників.

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