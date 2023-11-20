На кордоні у Польщі заблоковані вантажівки з паливом

Через страйк польських перевізників заблоковані й гуманітарні вантажі для України, повідомили у мінінфраструктури. Українським водіям, які застрягли на польсько-українському кордоні, доставляють їжу, воду та медикаменти.

Вранці у понеділок, 20 листопада, триває блокування польськими перевізниками вантажних перевезень у бік України на трьох пунктах пропуску на кордоні Польщі з Україною. За даними українського міністерства інфраструктури, перетнути кордон не можуть, зокрема, вантажівки з паливом та гуманітарної допомогою.

"Ми зафіксували численні факти, коли цистерни з паливом та гуманітарка стоять у чергах. Передаємо інформацію про ці випадки польським колегам з міністерства. Чекаємо відповідь, як це корелюється з заявами про безперешкодний перетин таких вантажів.", - написав у Facebook заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Демченко.

За його даними, на пунктах пропуску "Краківець-Корчова" та "Дорогуськ-Ягодин" заблоковані по 1200 вантажівок, а на "Рава-Руська- Гребенне" - 500. Демченко зазначив, що українським водіям, які застрягли на кордоні, доставляють їжу, воду та медикаменти.

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Кордон блокують з десяток страйкарів - Демченко

Також Демченко, який відвідує заблоковані пункти пропуску, повідомив, що кордон з боку Польщі блокують "не більше 15 протестувальників". "Фактично десяток людей тримають кордон у заручниках", - додав український посадовець.

Польські перевізники з 6 листопада блокують пункти пропуску на знак протесту проти нібито "недобросовісної конкуренції" з боку українських перевізників. Ключова вимога страйкарів - скасувати так званий "транспортний безвіз", тобто вони хочуть повернення системи видачі дозволів для роботи в Європейському Союзі для українських перевізників.

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Раніше цього тижня польські перевізники заявили, що з 20 листопада планують заблокувати четвертий прикордонний пропускний пункт - "Медика-Шегині". Водночас у Міжнародній транспортній асоціації України опублікували копію офіційного дозволу місцевої польської влади на протест у КПП "Медика" з 21 до 26 листопада з 9:00 до 20:00 щодня, зазначає "Інтерфакс-Україна".