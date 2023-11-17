Блокування кордону: переговори зайшли у глухий кут?

Понад десять днів триває акція протесту польських перевізників на кордоні Польщі та України. Заблоковані для проїзду вантажного транспорту пункти пропуску "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Гребенне", "Ягодин-Дорогуськ". Через блокаду на кордоні з обох боків застрягли понад 10 тисяч вантажівок. Від України переговори з польською стороною та ЄС щодо розблокування кордону веде заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач. DW поспілкувалася з ним про те, чи є перспективи розблокування кордону для вантажних перевезень найближчим часом.

DW: Пане Деркачу, вже майже два тижні триває протест польських перевізників, які заблокували польсько-український кордон. Цього тижня ви брали участь у тристоронніх переговорах щодо розблокування кордону. Розкажіть, як вони пройшли? Чи є позитивні результати для України?

Сергій Деркач: На кордоні, на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" 15 листопада ми проводили переговори з Єврокомісією, від якої була керівниця директорату мобільності ЄС Магда Копчинська з командою, та польською стороною, від якої були присутні міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик з командою та прикордонники, митники, поліцейські і представники міністерства фінансів. Пізніше на цю зустріч запросили польських протестувальників. Основне питання, яке підняла польська сторона, - повернення дозволів для українських перевізників, тобто фактично скасування угоди про вантажні перевезення автотранспортом між Україною та ЄС.

Читайте також: ДПСУ: Внаслідок блокади КПП на кордоні Польщі і України скупчилися 2400 вантажівок

Але позиція Євросоюзу, що це юридично неможливо - і про це заявлено офіційно. По-перше, на таких зустрічах не ухвалюють такі рішення, адже Польща не є стороною цією угоди - її підписував Євросоюз. А по-друге, будь-яких підстав припиняти цю угоду немає, і польська сторона також їх не назвала. Ми ж, навпаки, бачимо ймовірні порушення цієї угоди з польського боку, оскільки вона передбачає співпрацю у сфері вантажних перевезень, а такі страйки не сприяють цьому. І Польща, і Україна звернулися до ЄС, аби зібрався спільний комітет, який розглядає всі питання щодо цієї угоди. Але це довготривалий процес. І оскільки підстав для скасування угоди немає, то ЄС чітко артикулював, що не розглядає це питання.

Можете дещо детальніше розказати про цю угоду? Чи була якась з країн-членів ЄС проти її підписання? Чи мала зауваження?

До підписання угоди у нас з кожною країною ЄС були двосторонні договори про видачу певної кількості дозволів на перевезення, про яку ми домовлялися на початку кожного року. Такі угоди існували з Німеччиною, Польщею, Чехією тощо. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато країн в односторонньому порядку повідомили нам, що скасовують вимогу дозволів для українських перевізників, оскільки до України та звідти прямувало багато вантажів, зокрема і гуманітарних. Тоді Євросоюз ухвалив рішення скасувати ці дозволи.

Читайте також: ЄС може покарати Польщу за блокування вантажівок на кордоні з Україною

Угода про вантажні перевезення автотранспортом підписана між Україною та ЄС у червні 2022 року. Жодних заперечень проти неї тоді не було, всі країни її підтримали. Вона мала діяти рік, але у березні цього року ЄС продовжив її дію до 30 червня 2024 року. Ідеться про перевезення з України до країни ЄС і назад, або транзит в третю країну. Умовно, якщо вантаж їде з України до Північної Македонії, то ніякі дозволи не потрібні, і вантажівка може їхати через Угорщину, Польщу чи будь-які інші країни. Однак ця угода не дозволяє українцям робити внутрішні перевезення між країнами ЄС.

Ви отримали офіційно від польських протестувальників чи польської сторони ще якісь вимоги, окрім як скасувати угоду про вантажні перевезення автотранспортом?

Нам, в принципі, ніхто нічого офіційно не надсилав. Лише 13 листопада протестувальники передали лист про те, що вони продовжуватимуть страйк і блокуватимуть кордон. Окрім вимоги повернути дозволи, у листі йшлося, що вони хочуть отримати дозвіл до української системи "Шлях". Але на жодній зустрічі ця вимога не була озвучена ні польськими перевізниками, ні представниками мінінфраструктури Польщі.

"Транспортний безвіз": як поляки блокують українські фури To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Натомість польську сторону турбувало створення можливостей для швидшого перетину кордону порожніми транспортними засобами. Бо найчастіше польські перевізники їздять в Україну з вантажем, а виїжджають порожніми. Польська сторона вважає, що можна створити окремі смуги руху у пунктах пропуску для порожніх транспортних засобів. Але, чесно кажучи, вимога про порожні вантажівки досить дивна.

Читайте також: Україна не змогла переконати польських перевізників розблокувати кордон

Ми проаналізували дані останніх трьох місяців по цифрах і ось, наприклад, щодо пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" майже 50 відсотків всіх автомобілів, які виїжджають з України, є порожніми транспортними засобами. А в'їжджають, навпаки, 99 відсотків завантажених і тільки один відсоток порожніх. Це свідчить про те, що у нас більше йде імпорту, аніж експорту. І, в принципі, у польських перевізників прекрасні умови для того, щоб виїжджати: фактично кожна друга машина, яка виїжджає з пункту пропуску порожня, і спроможностей для виїзду абсолютно достатньо. У нас у напрямку Польщі є шість вантажних пунктів пропуску. З них чотири працюють на завантажені і порожні, два - винятково на виїзд порожніх. Тобто для порожніх фур у нас пріоритет і хороші можливості для виїзду.

Польські протестувальники вказують на те, що скасування дозволів для українських перевізників призвело до демпінгу цін на послуги з вантажних перевезень. Чи досліджували ви цю проблему? Чи дійсно українські перевізники демпінгують і створюють нерівну конкуренцію?

Цей страйк не підтримується великими польськими асоціаціями перевізників, які дійсно тримають ринок і займаються великими вантажними перевезеннями. Вони спокійно собі працюють в Європі на ринку, на який не мають доступу українські водії. Угода з ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом передбачає, що українські водії не можуть робити перевезення, наприклад, з Польщі до Іспанії чи Франції. Це можуть робити виключно європейські водії. Цією угодою тільки скасовані двосторонні дозволи і транзитні на треті країни. Тому глобальної конкуренції українські перевізники на європейському ринку не створюють. Ми конкуруємо тільки з тими перевізниками, які хочуть їхати конкретно в Україну та з України, тобто тими, які орієнтовані лише на український ринок. Це група перевізників, які не представляють будь-яку польську асоціацію. На зустрічі вони офіційно заявили, що раніше працювали на Росію і Білорусь - це були їхні основні ринки. І зараз, коли вони закрилися, їм залишилося їздити лише до України. Вони не хочуть переорієнтуватись на європейський ринок і конкурувати там з іншими європейськими перевізниками, а хочуть і далі їздити в Україну, але без конкуренції з українськими перевізниками. Вони вважають, що їм важко конкурувати з українцями, оскільки правила виїзду нібито нерівні.

Читайте також: Блокування кордону перевізниками з Польщі: Київ іде на поступки?

Але це не правда. У черзі стоять усі. У нас 16 пунктів пропуску, де діє електронна черга для вантажних автомобілів вантажопідйомністю 7,5 тонни і вище, тобто для фур. У цю чергу має зареєструватися будь-який вантажний автомобіль, який виїжджає з території України. Тобто в електронній черзі на виїзд за кордон реєструється і польський, і турецький, і молдовський, і словацький, але також і український перевізник. У нас в системі доступні сім мов, тобто система адаптована під різні країни. Причому, верифікація автомобілів українців жорсткіша, аніж іноземців, адже для здійснення міжнародних автомобільних перевезень українська компанія обов'язково повинна мати ліцензії, і ми їх відразу автоматично перевіряємо.

На в'їзд до України такої електронної черги немає ні для кого. Зараз, коли польські протестувальники заблокували польсько-український кордон, з обох сторін застрягли понад 10 тисяч автомобілів. Однак, якщо їхати з українського боку, то ви не побачите жодної вантажівки фізично, адже у нас електронна черга в смартфоні, а люди перебувають вдома чи десь поблизу в готелі. А на іншому боці, у ЄС, у Польщі, такої електронної черги немає, тож там 40-50 км живої черги машин, які стоять на узбіччі, і водії фактично по 11 днів живуть у своїй машині. І коли представники ЄС побачили це, то сказали, що запровадження електронної черги буде у них у пріоритеті.

До польських протестувальників, які блокують кордон до України, можуть приєднатися словацькі перевізники, які вже провели попереджувальний страйк і погрожують перекрити словацько-український кордон. Чи від них вже надходили якісь вимоги офіційно?

Одна з асоціацій перевізників у Словаччині провела, як вони кажуть, попереджувальний страйк на одну годину. Фактично блокування руху транспорту не здійснювалося взагалі, люди просто перебували біля дороги. Вони повідомили, що звернулися до Європейської Комісії та свого уряду з вимогою повернути дозволи для українських перевізників, і чекають відповіді від ЄС. Лише після цього, за їхніми словами, вони ухвалюватимуть рішення, блокувати кордон чи ні. Тобто якась чітка дата не названа і повідомлення про те, чи точно буде заблокований кордон, немає також. 16 листопада відбулася зустріч нашого посла в Словаччині з тамтешніми протестувальниками, і вони так само підтвердили, що акція була попереджувальна, вони планують протестувати, якщо не отримають жодної відповіді від ЄС. Ми звернулися відразу до міністерства транспорту Словаччини з тим, щоб провести зустріч на двосторонньому рівні і запитати у словацьких колег, що вони роблять для попередження страйку. Ми чекаємо на понеділок, аби провести двосторонню зустріч.

Чому раптом зараз у польських і словацьких перевізників виникла потреба протестувати, адже дозволи для українських перевізників скасовані вже майже півтора року і цей час їх все влаштовувало? Чому протести розгорілися саме зараз?

Зараз причин блокувати кордон, на нашу думку, немає. З Європейським Союзом ми обговорювали безпекову ситуацію. Наша позиція - блокувати кордон ЄС не мало б бути можливим. Звісно, ми поважаємо право на протест в демократичній країні, але є ситуації, які не можна допускати. Тому що пункт пропуску - це об'єкт критичної інфраструктури. Можна проводити страйк на дорозі біля міністерства, у будь-якому іншому місці або іншими засобами, але не можна блокувати кордон великого європейського об'єднання. Адже від цього протесту потерпають інші країни ЄС. Тому це питання має бути вирішене на високому рівні.

Читайте також: Україна підписала угоду про "транспортний безвіз" з ЄС

Одна з проблем, яку озвучили протестувальники, що їм важко працювати, бо зараз в основному білоруські та російські підприємці, а подекуди і українські, прийшли в Польщу, зареєстрували там свої транспортні компанії, купують машини або привозять свої з Білорусі, ставлять їх на польські номери, реєструють і розмитнюють. І йдеться уже фактично про польську компанію, яка може працювати на всій території ЄС - і це дійсно може створювати конкуренцію польським перевізникам. Тож у протестувальників була вимога до свого уряду скасувати ліцензії таким компаніям з іноземним капіталом. Однак чому від цього має страждати український кордон? Україна ж ніяк не може вплинути на це. Це вимога не до українського, а до польського уряду. Утім, ці претензії протестувальники чомусь спрямовують Україні.

Протести перевізників у Польщі і Словаччині почалися після виборів у цих країнах. У Польщі це відбувається на тлі ще не сформованого нового уряду, у Словаччині - після того, як на виборах перемогла партія Роберта Фіцо, відомого своїми проросійськими поглядами. Чи не вбачаєте ви за цими протестами перевізників російських інтересів? Адже саме Росії, яка заблокувала морське сполучення в Україні, вигідно зараз заблокувати і автомобільні шляхи на кордоні.

У нас немає інформації щодо цього, і відповіді на це питання немає. Те, що ми бачили, і це є у ЗМІ, що лідери польської партії "Конфедерація", яка має досить не проукраїнську позицію, офіційно приїжджали на кордон і заявляли потім в Сеймі про те, що вони підтримують перевізників, які блокують кордони, і підтримують їхнє право на страйк в частині блокування українського кордону. Тобто ми бачимо конкретну підтримку цього страйку від одної партії, яка в Польщі набрала зараз найменше голосів, але пройшла до парламенту. Наскільки страйк політичний, ми не знаємо.

Чи є у вас вже цифри збитків, які завдали українській економіці блокування кордону польськими перевізниками?

Ми попросили перевізників та бізнес-асоціації надати нам обрахунки своїх збитків, але загальної цифри у нас ще немає.

Яким ви бачите вихід з ситуації? Як зараз розблокувати кордон?

У довгостроковій перспективі - це розбудова нових пунктів пропуску на кордонах з усіма країнами. Однак для нагального вирішення питання Польщі ми кажемо, давайте пришвидшимо можливість пропускати автомобілі через кордон. Є меморандум між Україною і Польщею, який регулює кількість транспортних засобів, що сторони мають пропускати за добу через кордон. Цей меморандум виконується у середньому на 70 відсотків. По цифрах: загалом 63 тисячі транспортних засобів має проїжджати щомісяця з Польщі в Україну і у зворотному напрямку. А фактично проїжджають 45 тисяч автомобілів. Це через невелику ефективність роботи прикордонної і митної служб. На зустрічі українські митники та прикордонники підтвердили, що вони спроможні пропускати і більше транспортних засобів, однак це не приймається польською стороною, оскільки там ще не закінчені якісь свої митні процедури. Ми проговорили це питання, ЄС також закликав до цього, і польська сторона погодилася задля збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску і зменшення черг. Також погодилися відкрити ще один пункт пропуску для порожніх транспортних засобів. Це те, що можна зробити прямо зараз. Однак польських перевізників це не дуже влаштовує. Вони налаштовані тільки обмежити українських перевізників цими дозволами, бо їм здавалося, що у них було все добре до війни, а війна їм закрила можливості бізнесу на українському ринку.

На коли запланований наступний раунд переговорів?

Ми плануємо зібратися наступного тижня, зараз готуємо відповідні листи. Польська влада заявила, що не може там просто, так би мовити, прибрати цей протест, адже це питання врегульоване внутрішнім законодавством. Однак є ж міжнародні стандарти, які передбачають, що гуманітарні і небезпечні вантажі мають пропускатися обов'язково.

Утім, польські протестувальники не пропускають і такі вантажі як на виїзд, так і на в’їзд. Зокрема, на пункті пропустку "Ягодин-Дорогуськ" застрягли цистерни з паливом, які не пропускають польські протестувальники. Це порушення міжнародних стандартів, і ми хочемо, аби польська влада вжила заходів якомога швидше.