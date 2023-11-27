У Польщі склав присягу уряд Моравецького

В уряду Матеуша Моравецького майже немає шансів отримати вотум довіри в новому польському Сеймі.

Президент Польщі Анджей Дуда в понеділок, 27 листопада, привів до присяги новий уряд, склад якого йому представив представник партії "Право і справедливість" (ПіС) Матеуш Моравецький.

Крім самого Моравецького та міністра оборони Маріуша Блащака, в новому уряді немає відомих політиків.

Новий уряд Моравецького має отримати вотум довіри в Сеймі. На думку експертів, шансів на це практично немає, адже більшість депутатів є представниками опозиційних партій.

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Польська опозиція вже створила коаліцію

За підсумками парламентських виборів у Польщі 15 жовтня "ПіС", що перебувала при владі протягом восьми років, втратила абсолютну більшість, хоч і здобула найбільше голосів виборців. Вона має в оновленому складі Сейму 194 з 460 депутатів.

Натомість три опозиційні партії - "Громадянська платформа", "Третій шлях" і "Нові ліві" - мають 248 місць у парламенті та вже підписали коаліційну угоду.

Попри це Дуда, близький до "ПіС", минулого тижня доручив Моравецькому сформувати уряд. Представники опозиції звинувачують президента в тому, що він хоче затягнути процес формування нового уряду на кілька тижнів.

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