У Польщі склав присягу уряд Моравецького
Президент Польщі Анджей Дуда в понеділок, 27 листопада, привів до присяги новий уряд, склад якого йому представив представник партії "Право і справедливість" (ПіС) Матеуш Моравецький.
Крім самого Моравецького та міністра оборони Маріуша Блащака, в новому уряді немає відомих політиків.
Новий уряд Моравецького має отримати вотум довіри в Сеймі. На думку експертів, шансів на це практично немає, адже більшість депутатів є представниками опозиційних партій.
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Польська опозиція вже створила коаліцію
За підсумками парламентських виборів у Польщі 15 жовтня "ПіС", що перебувала при владі протягом восьми років, втратила абсолютну більшість, хоч і здобула найбільше голосів виборців. Вона має в оновленому складі Сейму 194 з 460 депутатів.
Натомість три опозиційні партії - "Громадянська платформа", "Третій шлях" і "Нові ліві" - мають 248 місць у парламенті та вже підписали коаліційну угоду.
Попри це Дуда, близький до "ПіС", минулого тижня доручив Моравецькому сформувати уряд. Представники опозиції звинувачують президента в тому, що він хоче затягнути процес формування нового уряду на кілька тижнів.
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