 Комітет Верховної Ради не підтримав подання про відставку Степанова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2021

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Новини

Комітет Верховної Ради не підтримав подання про відставку Степанова

За словами Дениса Шмигаля, головною причиною внесення ним подання про звільнення Максима Степанова є незадовільні темпи вакцинації населення від коронавірусу.

Глава МОЗ України Максим Степанов

Глава МОЗ України Максим Степанов

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав проєкт подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова і залишив це питання на розгляд парламенту. Таке рішення комітет ухвалив за підсумками позачергового засідання в понеділок, 17 травня, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Подання Шмигаля про відставку Степанова підтримали семеро депутатів, ще семеро - утрималися, один виступив проти.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що позачергове пленарне засідання Верховної Ради, яке має відбутися 18 травня о 16:00, буде присвячене кадровим питанням.

"Це позачергове засідання стосуватиметься трьох речей. Це - питання кадрові: написали заяви за власним бажанням - це пан Криклій і пан Петрашко, є подання прем'єр-міністра України, що стосується пана Степанова", - сказав він.

Шмигаль каже про незадовільні темпи вакцинації

Виступаючи на засіданні комітету Верховної Ради, Денис Шмигаль заявив, що головною причиною внесення ним подання про звільнення Максима Степанова є незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу. 

"Основна причина подання, звичайно, - це незадовільні темпи вакцинації та постачання вакцин, фактично постійне перенесення темпів поставок, темпів вакцинації", - сказав Шмигаль, повідомляє інформагентство "Укрінформ".

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За його словами, щотижня на рівні президента відбувалися наради з цього питання, на яких глава МОЗ давав обіцянки про терміни постачання вакцин проти коронавірусу, запевняв, що препарати будуть і щеплення проводитимуться.

"Але темпи ми всі бачимо, що свідчить, відповідно, про незадовільну роботу у розпал пандемії міністерства охорони здоров'я та міністра як менеджера", - заявив глава уряду.

Крім того, за його словами, неможливо ігнорувати позицію парламентаріїв, які зібрали 150 голосів за розгляд парламентом питання про відставку міністра охорони здоров'я. 

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