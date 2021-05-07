 Степанов запевняє, що ситуація з поставками вакцин ″вирівнюється″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Степанов запевняє, що ситуація з поставками вакцин "вирівнюється"

За словами Максима Стапанова, компанії-виробники почали "віддавати борги", постачаючи вакцину в Україну. У списках очікування вакцинації від COVID-19 перебувають понад 530 тисяч людей.

Глава МОЗ України Максим Степанов

Глава МОЗ України Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов запевнив, що ситуація із постачанням вакцин від коронавірусу в Україну  "вирівнюється", оскільки "компанії-виробники почали віддавати борги". Як повідомив Степанов на брифінгу в Києві у вівторок, 11 травня, за останні десять днів Україна отримала мільйон доз вакцини китайської компанії Sinovac, також розпочалися поставки в рамках ініціативи COVAX - 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca та 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer. "Загалом до кінця травня ми очікуємо за COVAX 1,4 мільйона доз", - зазначив Степанов, цитує агенція "Інтерфакс-Україна". 

Міністр також висловив сподівання на відновлення постачань вакцини з Індії. "Ми очікуємо, що буде знято ембарго в Індії з експорту вакцин, і перед нами закриється той борг у 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca, які ми законтрактували", - сказав він.

Читайте також: Чи можливо в Україні виробляти вакцину від COVID-19?

Степанов повідомив, що до кінця другого кварталу Україна очікує перші 500 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer. Основні ж поставки з цього контакту розпочнуться з липня - зокрема, в третьому кварталі очікується 4,5 мільйона доз, зазначив глава МОЗ України. 

У Києві не робили щеплень від коронавірусу дві доби поспіль

За даними МОЗ, які Степанов навів на сторінці у Facebook 11 травня, упродовж попередньої доби в Україні загалом вакцинували 2194 людини. При цьому в Києві, Вінницькій, Луганській та Херсонській області не було зроблено жодного щеплення.

Днем раніше, 9 травня, кількість зроблених щеплень була ще меншою - 1004. Окрім Києва, у цей день не вакцинували від коронавірусу ще в 11-ти областях України. Нагадаємо, 9 і 10 травня були в Україні вихідними днями. 

За даними МОЗ, станом на 10 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 531754 людини.

Загалом від початку кампанії вакцинації в Україні щепили 865,6 тисячі людей, з них отримали дві дози і завершили вакцинацію 695 людей. Усі інші отримали одну дозу вакцини.  

Читайте також: Вам позитивний чи негативний? Шахрайство з фейковими ковід-довідками (відео)

 

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


Також за темою

Ukraine Lviv | Betten für Coronapatienten

Максим Степанов запевнив, що Україна подолала третю хвилю пандемії 07.05.2021

За словами глави МОЗ Максима Степанова, з 8 травня в Україні не залишиться жодного регіону з "червоним" рівнем епідеміологічної небезпеки.

Kolumbien Bogota bietet freie COVID-19 PCR Tests an

МОЗ України: COVID-сертифікати можуть запустити з 1 липня 06.05.2021

Передбачається, що COVID-сертифікати будуть внутрішнім документом, що міститиме дані про вакцинацію, про зроблені негативні ПЛР-тести або одужання від COVID-19.

Ukraine Kiew | Gesundheitsminister Maxym Stepanov

До кінця року в Україну доставлять 42 мільйони доз вакцини - Степанов 07.05.2021

Крім законтрактованих, до кінця року Україні потрібно ще близько п'яти мільйонів доз вакцини, повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.

Реклама

Докладно

Втрата нюху після COVID-19

Наслідки COVID-19: коли весна вже не пахне

Втрата нюху є одним із найпоширеніших наслідків COVID-19. До багатьох запахи не повертаються, але надія є.  

МВФ поки не даватиме позик Україні

МВФ очікує більшого прогресу від України для надання траншу

Поки що МВФ обмежується подальшими переговорами з українською стороною, наголосили в фонді.  