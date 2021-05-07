Степанов запевняє, що ситуація з поставками вакцин "вирівнюється"
За словами Максима Стапанова, компанії-виробники почали "віддавати борги", постачаючи вакцину в Україну. У списках очікування вакцинації від COVID-19 перебувають понад 530 тисяч людей.
Глава МОЗ України Максим Степанов
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов запевнив, що ситуація із постачанням вакцин від коронавірусу в Україну "вирівнюється", оскільки "компанії-виробники почали віддавати борги". Як повідомив Степанов на брифінгу в Києві у вівторок, 11 травня, за останні десять днів Україна отримала мільйон доз вакцини китайської компанії Sinovac, також розпочалися поставки в рамках ініціативи COVAX - 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca та 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer. "Загалом до кінця травня ми очікуємо за COVAX 1,4 мільйона доз", - зазначив Степанов, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".
Міністр також висловив сподівання на відновлення постачань вакцини з Індії. "Ми очікуємо, що буде знято ембарго в Індії з експорту вакцин, і перед нами закриється той борг у 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca, які ми законтрактували", - сказав він.
Степанов повідомив, що до кінця другого кварталу Україна очікує перші 500 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer. Основні ж поставки з цього контакту розпочнуться з липня - зокрема, в третьому кварталі очікується 4,5 мільйона доз, зазначив глава МОЗ України.
У Києві не робили щеплень від коронавірусу дві доби поспіль
За даними МОЗ, які Степанов навів на сторінці у Facebook 11 травня, упродовж попередньої доби в Україні загалом вакцинували 2194 людини. При цьому в Києві, Вінницькій, Луганській та Херсонській області не було зроблено жодного щеплення.
Днем раніше, 9 травня, кількість зроблених щеплень була ще меншою - 1004. Окрім Києва, у цей день не вакцинували від коронавірусу ще в 11-ти областях України. Нагадаємо, 9 і 10 травня були в Україні вихідними днями.
За даними МОЗ, станом на 10 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 531754 людини.
Загалом від початку кампанії вакцинації в Україні щепили 865,6 тисячі людей, з них отримали дві дози і завершили вакцинацію 695 людей. Усі інші отримали одну дозу вакцини.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.