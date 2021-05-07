Степанов запевняє, що ситуація з поставками вакцин "вирівнюється"

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов запевнив, що ситуація із постачанням вакцин від коронавірусу в Україну "вирівнюється", оскільки "компанії-виробники почали віддавати борги". Як повідомив Степанов на брифінгу в Києві у вівторок, 11 травня, за останні десять днів Україна отримала мільйон доз вакцини китайської компанії Sinovac, також розпочалися поставки в рамках ініціативи COVAX - 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca та 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer. "Загалом до кінця травня ми очікуємо за COVAX 1,4 мільйона доз", - зазначив Степанов, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Міністр також висловив сподівання на відновлення постачань вакцини з Індії. "Ми очікуємо, що буде знято ембарго в Індії з експорту вакцин, і перед нами закриється той борг у 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca, які ми законтрактували", - сказав він.

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Степанов повідомив, що до кінця другого кварталу Україна очікує перші 500 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer. Основні ж поставки з цього контакту розпочнуться з липня - зокрема, в третьому кварталі очікується 4,5 мільйона доз, зазначив глава МОЗ України.

У Києві не робили щеплень від коронавірусу дві доби поспіль

За даними МОЗ, які Степанов навів на сторінці у Facebook 11 травня, упродовж попередньої доби в Україні загалом вакцинували 2194 людини. При цьому в Києві, Вінницькій, Луганській та Херсонській області не було зроблено жодного щеплення.

Днем раніше, 9 травня, кількість зроблених щеплень була ще меншою - 1004. Окрім Києва, у цей день не вакцинували від коронавірусу ще в 11-ти областях України. Нагадаємо, 9 і 10 травня були в Україні вихідними днями.

За даними МОЗ, станом на 10 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 531754 людини.

Загалом від початку кампанії вакцинації в Україні щепили 865,6 тисячі людей, з них отримали дві дози і завершили вакцинацію 695 людей. Усі інші отримали одну дозу вакцини.

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