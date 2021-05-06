 Максим Степанов запевнив, що Україна подолала третю хвилю пандемії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Максим Степанов запевнив, що Україна подолала третю хвилю пандемії

За словами глави МОЗ Максима Степанова, з 8 травня в Україні не залишиться жодного регіону з "червоним" рівнем епідеміологічної небезпеки.

Ліжка для пацієнтів з COVID-19 в одній із лікарень Львова

Ліжка для пацієнтів з COVID-19 в одній із лікарень Львова

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов стверджує, що Україна подолала третю хвилю пандемії коронавірусної хвороби. "Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії", - написав міністр у п'ятницю, 7 травня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Читайте також: Зеленський закликає збільшити темпи вакцинації від коронавірусу

За словами Степанова, з 8 травня в Україні не залишиться жодного регіону з "червоним" рівнем епідеміологічної небезпеки. Відповідне рішення має ухвалити 7 травня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Міністр зазначив, що останні два місяці були вкрай складними, а третя хвиля пандемії забрала найбільше життів порівняно з першими двома. "Адже величезна кількість хворих спровокувала велику кількість смертей. Вірусу було байдуже кого забирати - чи молодого чоловіка 37-ми років, який вів правильний спосіб життя й займався спортом, чи літніх людей", - написав Степанов. За його словами, на піку епідемії в лікарнях перебували на кисневій терапії 44 тисячі пацієнтів.

Міністр водночас застеріг, що подолано третю хвилю пандемії, але не сам вірус, і закликав й надалі дотримуватися протиепідемічних заходів.

Зниження кількості нових випадків та смертності

За даними МОЗ, упродовж 6 травня в Україні зафіксували 8404 нових випадки зараження коронавірусом, за добу померли 379 людей, у яких підтвердили інфікування, госпіталізовано 3080 пацієнтів з COVID-19.

Нагадаємо, на початку квітня в Україні фіксували до 20 тисяч нових випадків зараження коронавірусом та понад 450 смертей за добу. Усього від початку пандемії число підтверджених випадків зараження в Україні перевищило 2,1 мільйона, померли 45830 осіб з коронавірусом.

Читайте також: МОЗ України: COVID-сертифікати можуть запустити з 1 липня

За минулу добу від коронавірусу в Україні вакцинували майже 39 тисяч людей. Загалом від початку кампанії одну дозу вакцини отримали близько 822 тисяч людей, дві дози - лише понад 400 осіб.

Дивитись відео 07:58

Вакцинація від COVID-19 в дії: досвід щеплених (09.03.2021)

Також за темою

Kolumbien Bogota bietet freie COVID-19 PCR Tests an

МОЗ України: COVID-сертифікати можуть запустити з 1 липня 06.05.2021

Передбачається, що COVID-сертифікати будуть внутрішнім документом, що міститиме дані про вакцинацію, про зроблені негативні ПЛР-тести або одужання від COVID-19.

Ukraine Uschhorod | Covid-19 Station im Krankenhaus

Коронавірус в Україні: кількість інфікувань перевищила 2 мільйони 23.04.2021

Від початку пандемії в Україні підтвердили понад два мільйони інфікувань коронавірусом. За минулу добу додалися ще понад 14 тисяч, 434 людини з COVID-19 померли.

Coronavirus | Illustration zum chinesischen Impfstoff Sinovac

Нова партія вакцини Sinovac очікується на початку травня - Степанов 23.04.2021

У перших числах травня до України має надійти наступна партія в 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.

Реклама

Докладно

Російські війська виводять з Криму, квітень 2021

Загроза війни Росії та України залишається?

Попри заяви Росії про відведення військ велика кількість військових залишається поблизу кордону з Україною.  

МВФ поки не даватиме позик Україні

МВФ очікує більшого прогресу від України для надання траншу

Поки що МВФ обмежується подальшими переговорами з українською стороною, наголосили в фонді.  