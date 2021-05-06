Максим Степанов запевнив, що Україна подолала третю хвилю пандемії

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов стверджує, що Україна подолала третю хвилю пандемії коронавірусної хвороби. "Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії", - написав міністр у п'ятницю, 7 травня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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За словами Степанова, з 8 травня в Україні не залишиться жодного регіону з "червоним" рівнем епідеміологічної небезпеки. Відповідне рішення має ухвалити 7 травня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Міністр зазначив, що останні два місяці були вкрай складними, а третя хвиля пандемії забрала найбільше життів порівняно з першими двома. "Адже величезна кількість хворих спровокувала велику кількість смертей. Вірусу було байдуже кого забирати - чи молодого чоловіка 37-ми років, який вів правильний спосіб життя й займався спортом, чи літніх людей", - написав Степанов. За його словами, на піку епідемії в лікарнях перебували на кисневій терапії 44 тисячі пацієнтів.

Міністр водночас застеріг, що подолано третю хвилю пандемії, але не сам вірус, і закликав й надалі дотримуватися протиепідемічних заходів.

Зниження кількості нових випадків та смертності

За даними МОЗ, упродовж 6 травня в Україні зафіксували 8404 нових випадки зараження коронавірусом, за добу померли 379 людей, у яких підтвердили інфікування, госпіталізовано 3080 пацієнтів з COVID-19.

Нагадаємо, на початку квітня в Україні фіксували до 20 тисяч нових випадків зараження коронавірусом та понад 450 смертей за добу. Усього від початку пандемії число підтверджених випадків зараження в Україні перевищило 2,1 мільйона, померли 45830 осіб з коронавірусом.

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За минулу добу від коронавірусу в Україні вакцинували майже 39 тисяч людей. Загалом від початку кампанії одну дозу вакцини отримали близько 822 тисяч людей, дві дози - лише понад 400 осіб.