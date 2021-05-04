Зеленський закликає збільшити темпи вакцинації від коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський закликав до прискорення темпів вакцинації від COVID-19 у країні, аби до Дня незалежності щеплення отримала більшість громадян, котрі потребують цього. Про це у середу, 5 травня, повідомила пресслужба Зеленського.

"До Дня Незалежності більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, мають отримати вакцину. Темпи вакцинації необхідно збільшувати. Крім того, потрібно проводити роз'яснювальну роботу серед людей щодо важливості вакцинації. Адже це - єдиний і найефективніший шлях у боротьбі з пандемією", - цитує президентська пресслужба слова Зеленського під час селекторної наради щодо протидії поширенню COVID-19.

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В уряді кажуть про можливість сотень тисяч щеплень за день

Також під час наради віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомили, що в Україні триває процес підготовки до впровадження "паспортів вакцинації та імунізації" відповідно до європейських стандартів, додали у пресслужбі.

А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час наради заявив, що на сьогодні в країні щеплення від коронавірусу отримали вже понад 759 тисяч осіб. Глава уряду запевняє, що наразі є можливість щепити по 80-100 тисяч людей за добу. Втім, за словами Степанова, система охорони здоров’я України дає змогу щеплювати навіть 400-500 тисяч осіб на добу у разі наявності вакцини.

В реальності - 3,4 тисячі щеплень за день в Україні

Водночас у середу, 5 травня, Степанов повідомив у Facebook, що протягом попередньої доби в Україні від коронавірусу було вакциновано 3425 осіб, а у двох регіонах країни - Львівській та Хмельницькій областях - за цей день не зробили жодного щеплення.

При цьому разом з 759 432 людьми, які отримали одну дозу вакцини, лише 303 людини поки що отримали дві дози вакцини й таким чином були повністю вакциновані.