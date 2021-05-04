Україну втягують в кампанію з дискредитації вакцин - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає, що Україну намагаються втягнути в кампанію з дискредитації вакцин проти COVID-19, а головним автором поширюваної для цього дезінформації є РФ. Про це Степанов написав у вівторок, 4 травня, на своїй Facebook-сторінці.

"Нас намагаються втягнути в брудну брехливу кампанію з дискредитації вакцин. Згадайте хвилю бруду, яким поливали AstraZeneca - зв'язок між вакциною і тромбами не підтвердили, але весь світ поставили на вуха. Головний автор фейків - Росія, якій не звикати до масового зомбування населення. Через нав'язування неправдивої інформації про інші вакцини всьому світу вона намагається проштовхнути власний "Спутник" (повна назва російської вакцини "Спутник V". - Ред.). Моя позиція принципова і незмінна: "Спутника" в Україні не буде", - написав Степанов.

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Міністр зазначив, що для нього не став несподіванкою оновлений звіт Європейської служби зовнішньої дії (European External Action Service, EEAS), в якому йдеться про те, що з появою нових різноманітних вакцин набирає обертів кампанія з їхньої штучної дискредитації. Зокрема, з початку року в базу даних EUvsDisinfo додали понад 100 прикладів прокремлівських дезінформаційних заяв про вакцинацію, повідомив Степанов.

Тож керівник МОЗ України закликав українців "бути розумнішими" і дотримуватися інформаційної гігієни. "Ті, хто нав'язують людям страхи щодо інших вакцин і називають їх "лайном" - свідомо чи по дурості підігрують Росії", - написав Степанов.

Нагадаємо, на початку березня співголова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко розповідав у парламенті про відмову українських лікарів від щеплень проти коронавірусу. Одна з причин полягала, на думку Порошенка, в тому, що застосована в Україні вакцина є, за його власним висловом, "лайном".

Як повідомлялося, в Україні на той час застосовувалася індійська вакцина Covishield, котра є ліцензійним аналогом препарату AstraZeneca. Минулого місяця експерти Європейського агентства з лікарських засобів (ЄАЛЗ) підтвердили зв'язок між вакциною AstraZeneca і поодинокими випадками тромбозу в декого з вакцинованих цим препаратом.

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