 Україну втягують в кампанію з дискредитації вакцин - Степанов | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2021

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Україну втягують в кампанію з дискредитації вакцин - Степанов

Головним автором дезінформації про COVID-вакцини є Росія, що намагається нав'язати свою вакцину "Спутник V", переконаний очільник МОЗ України Максим Степанов.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає, що Україну намагаються втягнути в кампанію з дискредитації вакцин проти COVID-19, а головним автором поширюваної для цього дезінформації є РФ. Про це Степанов написав у вівторок, 4 травня, на своїй Facebook-сторінці.

"Нас намагаються втягнути в брудну брехливу кампанію з дискредитації вакцин. Згадайте хвилю бруду, яким поливали AstraZeneca - зв'язок між вакциною і тромбами не підтвердили, але весь світ поставили на вуха. Головний автор фейків - Росія, якій не звикати до масового зомбування населення. Через нав'язування неправдивої інформації про інші вакцини всьому світу вона намагається проштовхнути власний "Спутник" (повна назва російської вакцини "Спутник V". - Ред.). Моя позиція принципова і незмінна: "Спутника" в Україні не буде", - написав Степанов.

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Міністр зазначив, що для нього не став несподіванкою оновлений звіт Європейської служби зовнішньої дії (European External Action Service, EEAS), в якому йдеться про те, що з появою нових різноманітних вакцин набирає обертів кампанія з їхньої штучної дискредитації. Зокрема, з початку року в базу даних EUvsDisinfo додали понад 100 прикладів прокремлівських дезінформаційних заяв про вакцинацію, повідомив Степанов.

Тож керівник МОЗ України закликав українців "бути розумнішими" і дотримуватися інформаційної гігієни. "Ті, хто нав'язують людям страхи щодо інших вакцин і називають їх "лайном" - свідомо чи по дурості підігрують Росії", - написав Степанов.

Нагадаємо, на початку березня співголова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко розповідав у парламенті про відмову українських лікарів від щеплень проти коронавірусу. Одна з причин полягала, на думку Порошенка, в тому, що застосована в Україні вакцина є, за його власним висловом, "лайном".

Як повідомлялося, в Україні на той час застосовувалася індійська вакцина Covishield, котра є ліцензійним аналогом препарату AstraZeneca. Минулого місяця експерти Європейського агентства з лікарських засобів (ЄАЛЗ) підтвердили зв'язок між вакциною AstraZeneca і поодинокими випадками тромбозу в декого з вакцинованих цим препаратом.

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  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

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    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

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  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

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    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

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    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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