У Києві відкриють великий центр вакцинації від коронавірусу

У Києві на базі Міжнародного виставкового центру відкриється великий центр вакцинації від COVID-19, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"29 травня на базі Міжнародного виставкового центру почне працювати великий центр вакцинації від COVID-19", - розповів Кличко на онлайн-брифінгу в п'ятницю, 28 травня, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що у центрі вакцинації у вихідні дні щеплення вакциною CoronaVac робитимуть киянам, які зареєструвалися в застосунку "Дія", вакцину надає міністерство охорони здоров'я.

Він уточнив, що загалом у столиці вакцинували понад 113 тисяч осіб - переважно медиків, соціальних працівників, учителів, задіяних у проведенні ЗНО, параолімпійців і маломобільних громадян. Кличко також зазначив, що 25 травня столиця отримала чергову партію вакцини CoronaVac. 20 640 доз буде використано для щеплення параолімпійців, правоохоронців, працівників санаторно-курортних закладів і киян, які записалися в лист очікування через застосунок "Дія".

Кличко також додав, що в Києві на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги районів працюють 98 додаткових стаціонарних пунктів щеплення, а також 15 мобільних бригад. У них працюють медики, котрі пройшли спеціальну підготовку. Також місто вже підготувало ще "10 мобільних бригад для роботи на платформі BioNTech/Pfizer". Вони розпочнуть вакцинацію, щойно в Україні з'явиться ця вакцина в необхідній кількості.

Великий центр вакцинації відкриють і у Львові

Також, як повідомив напередодні голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, великий центр вакцинації населення відкриють у Львові 29 травня на території стадіону "Арена Львів". За його словами, в центрі працюватимуть медики, реєстратори, вакцинатори, бригада швидкої допомоги, а також посадові особи, відповідальні за протипожежну і протиепідемічну безпеку.

Нагадаємо, ще в квітні міністерство охорони здоров'я України анонсувало відкриття таких центрів для вакцинації від коронавірусу на початку літа в містах-мільйонниках . Як казав на той час заступник, а нині міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, у Києві, Львові, Харкові та Запоріжжі заплановано відкриття великих центрів з вакцинації. За його словами, такий центр, зокрема, в Києві, може вакцинувати до 10 тисяч осіб на добу.

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Кількість нових інфікувань і щеплень в Україні

В Україні за минулу добу виявили 3306 нових випадків інфікування коронавірусом, госпіталізовано 1402 особи, померли 156 людей. За даними МОЗ, одужали 13 298 людей. При цьому за добу в країні здійснили більше 60,5 тисячі тестувань.

Всього в Україні офіційно коронавірусом інфікувалися більше 2,1 мільйона людей, а померли 50 232 людини. Щеплення отримали однією дозою вакцини від початку кампанії з вакцинації 999 072 особи. Дві дози отримали 116 934 людини. Станом на 28 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 595 635 людей.