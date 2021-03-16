 Київська та Сумська області доповнили перелік ″червоних″ зон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2021

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Київська та Сумська області доповнили перелік "червоних" зон

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки на території цих областей України почне діяти з 24 березня.

Київська та Сумська області поповнили перелік червоних зон

Київська та Сумська області поповнили перелік "червоних" зон

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла Київську та Сумську області до "червоної" зони епідемічної небезпеки з 24 березня.

Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у понеділок, 22 березня, повідомив у своєму каналі в Telegram.

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"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00:00 24 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Київської та Сумської областей", - повідомив Немчінов.

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Таким чином, на території Київської та Сумської областей має бути запроваджено обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, 20 березня Держкомісія ТЕБ та НС віднесла Київ і Одеську область до "червоної" зони епіднебезпеки з 23 березня.

Раніше "червоний" рівень епіднебезпеки було встановлено для Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

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У понеділок міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що в регіонах з "червоним" рівнем епіднебезпеки рішення про пасажирські перевезення регіональні комісії з ТЕБ та НС ухвалюватимуть самостійно.

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    Автор: Андрій Гурков


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